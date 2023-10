Shark Tank

Barbara Corcoran ist bekannt als eine exquisite Motivationssprecherin und Geschäftsunternehmerin. Sie ist vielen durch die Show "Shark Tank" bekannt, aber ihre Rolle als Investorin und ausführende Produzentin der Serie ist nur ein Teil ihres Erfolges.

Das frühe Leben von Barbara Corcoran

Barbara Corcoran erblickte am 10. März 1949 in Edgewater, New Jersey, das Licht der Welt und erhielt ihre Bildung an der renommierten St. Thomas Aquinas Hochschule. Sie erwarb 1971 ihren Abschluss in Pädagogik, entschied sich aber, nachdem sie nur kurz im Bildungsbereich tätig gewesen war, auf eine berufliche Laufbahn als Geschäftsfrau umzusteigen.

In ihrem Streben nach unternehmerischer Unabhängigkeit unternahm Corcoran zahlreiche Beschäftigungen, einschließlich Jobs als Kellnerin, bevor sie beschloss, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Mit einem Startkapital von 1.000 US-Dollar, das sie von einem wohlhabenden Freund erhielt, gründete sie ein Immobilienunternehmen, das sie "The Corcoran Group" nannte.

Im Laufe der 1970er Jahre begann sie, den 'Corcoran Report' zu veröffentlichen, eine Fachpublikation, die Immobilienmarktanalysen anbot. Trotz einer schmerzhaften Trennung von ihrem Freund, der mit ihrer Sekretärin durchbrannte, hielt sie die Zügel ihres florierenden Unternehmens fest in der Hand und verwandelte die anfängliche Investition von 1.000 US-Dollar in ein Unternehmen von Millionenwert.

2001 veräußerte Corcoran "The Corcoran Group" an NRT LLC für unglaubliche 66 Millionen US-Dollar. Corcoran ist bekannt dafür, ihre unternehmerische Durchschlagskraft trotz ihrer bescheidenen schulischen und universitären Leistungen, hervorgehoben zu haben. Nach dem Verkauf ihres Unternehmens festigte sie ihren Ruf als Immobilienguru und wurde eine prominente Figur im New Yorker Immobilienzirkus.

Prominente Medienpersönlichkeit

Corcoran ist auch eine angesehene Medienpersönlichkeit. Sie tritt häufig in der beliebten NBC-Sendung "NBC TODAY" auf, moderiert "The Millionaire Broker with Barbara Corcoran" auf CNBC und schreibt regelmäßige Kolumnen für verschiedene Publikationen, darunter 'The Daily Review', 'More Magazine' und 'Red Book'. Darüber hinaus ist sie Gast bei 'Larry King Live' und andere TV-Shows und wird häufig als Referentin auf Immobilienkonferenzen eingeladen.

Mit ihrer Beratungsfirma 'Barbara Corcoran Inc.' bietet sie Unternehmensberatung an. In der NBC-Serie 'Shark Tank' beteiligt sie sich als "Shark Investor" an Start-ups und neuen Geschäftsmodellen gegen einen Prozentsatz der Unternehmensanteile. Corcoran hat auch mehrere Bestseller-Businessbücher veröffentlicht, die informativ, unterhaltsam und inspirierend zugleich sind, unter anderem "If You Don’t Have Big Breasts, Put Ribbons on Your Pigtail", "Amazing Places to Live the Rest of your Life" und "Nextville".

Sparen? Nein danke!

Barbara Corcoran hält wenig von der traditionellen finanziellen Weisheit des Sparens, eine unorthodoxe Ansicht, die viele insgeheim teilen. In einem Interview mit CNBC gestand sie, dass sie ihr Leben lang nie systematisch Geld gespart hat.

Corcoran betonte, dass diese ungewöhnliche Philosophie durch die Lehren ihrer Mutter geformt wurde. Ihre Mutter, eine Frau, die zehn Kinder mit einem beschränkten Budget großzog, vermittelte Corcoran die Ansicht, dass Geld ausgegeben werden soll, unabhängig von den eigenen finanziellen Ressourcen.

Dieser Philosophie folgend und trotz der Tatsache, dass Corcoran mehr verdiente als ihre Mutter, hat sie stets das Prinzip befolgt, ihr Geld sinnvoll zu investieren. Nach dem Verkauf der Corcoran Group war einer ihrer ersten Gedanken, wie sie ihren neugewonnenen Reichtum sinnvoll ausgeben könnte.

In ihrem Buch "Shark Tales: How I Turned $1,000 into a Billion Dollar Business", veröffentlicht am 9. Februar 2011, teilt Corcoran ihre Erfahrungen und ihre einzigartige Philosophie. Sie bietet nicht nur Einblicke in ihre unternehmerische Reise, sondern gibt auch wertvolle Ratschläge, wie man erfolgreich in der Geschäftswelt sein kann, unabhängig von der Branche.

Neben ihrem Rat, Geld auszugeben, statt zu sparen, drängt sie ihre Leser auch dazu, schnell Geschäfte abzuschließen, anstatt auf einen günstigen Moment zu warten. Eine gesunde Einstellung zu Finanzen könnte dabei hilfreich sein, um eine eventuell bestehende ungesunde Beziehung zu Geld zu erkennen. Zudem kann die Übernahme einer "Wohlstandsmentalität" dazu beitragen, dies zu korrigieren.

