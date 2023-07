Shopping-App

In einer Zeit, in der Online-Shopping zu einer bequemen und häufig bevorzugten Option für den Erwerb verschiedenster Produkte geworden ist, tauchen immer wieder neue Akteure auf dem Markt auf, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit verlockenden Angeboten und innovativen Plattformen ködern. Einer der neuesten Spieler auf diesem Feld ist Temu, eine Schnäppchen-App aus China.

Werte in diesem Artikel

Was ist Temu?

Temu, dessen Wurzeln in China liegen, ist nicht nur ein einfacher Online-Marktplatz, sondern eine Shopping-Plattform. Sie ist eine Tochtergesellschaft von Pinduoduo (PDD), einem der größten und erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen in China, das laut "GIGA" für seine Online-Marktplätze und seine Fähigkeit, ein breites Spektrum an Waren zu erstaunlich niedrigen Preisen anzubieten, bekannt ist.

Die App von Temu ging bereits Ende 2022 in den USA an den Start und seitdem hat das Unternehmen die Mission, ein maßgeblicher Akteur im globalen E-Commerce zu werden, weiter vorangetrieben. Seit Mitte 2023 versucht die Shopping-App aktiv, sich auch auf dem europäischen Markt zu etablieren und damit die geografische Präsenz von PDD zu erweitern.

Die Produktpalette, die Temu seinen Benutzern anbietet, ist vielfältig. Die App bietet alles von Modeartikeln wie Kleidung und Schuhe, über Haushaltswaren, bis hin zu einer breiten Palette von Elektronikprodukten. Was sie jedoch von vielen anderen Shopping-Apps unterscheidet, sind die niedrigen Preise. Bei Temu sind die Preisnachlässe nicht nur gelegentlich oder saisonal, sondern sie sind ein integrales Merkmal der Plattform.

Wie funktioniert Temu?

Das Geschäftsmodell von Temu unterscheidet sich deutlich von dem traditioneller Online-Marktplätze, was sich in der Art und Weise widerspiegelt, wie Transaktionen auf der Plattform durchgeführt werden. Im Gegensatz zu einigen seiner Hauptkonkurrenten wie Amazon, die eigene Warenlager betreiben und Produkte von Drittanbietern neben eigenen Artikeln verkaufen, operiert Temu nach einem völlig anderen Prinzip, so "web.de" in einem Online-Artikel.

Die Betriebsweise von Temu erinnert eher an Plattformen wie eBay. Anstatt als Verkäufer aufzutreten, fungiert Temu als Vermittler, der es Händlern ermöglicht, ihre Produkte direkt den Endkunden anzubieten. Dabei stammen die Produkte in der Regel direkt aus den Fabriken, was zu einer Reduzierung der Zwischenkosten und damit zu den niedrigen Preisen führt, die auf der Plattform angeboten werden.

Ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Temu und ein wesentlicher Faktor, der zu seiner preislichen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt, ist die Philosophie "Teams up - Price down". Dieses Konzept basiert auf dem Prinzip des gemeinsamen Kaufs: Je mehr Kunden ein Produkt kaufen, desto niedriger wird der Preis. Dies geschieht nicht nur auf individueller Ebene, sondern wird durch die Möglichkeit des Teilens und Einreichens von Gutschein-Codes noch verstärkt. Darüber hinaus hat Temu eine Funktion eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, ihre Freunde zur App einzuladen und auf diese Weise weitere Preisnachlässe zu erzielen.

Wie seriös ist Temu?

Die Frage, ob Temu seriös ist, ist zweifellos eine der größten Bedenken, die potenzielle Nutzer der Plattform haben. Es ist unbestreitbar, dass die niedrigen Preise und die breite Palette von Produkten, die auf der Plattform angeboten werden, für viele Verbraucher attraktiv sind. Allerdings haben Nutzererfahrungen auf Trustpilot gezeigt, dass es einige Aspekte gibt, die möglicherweise Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von Temu aufwerfen könnten.

Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass Temu ein legitimer Online-Marktplatz ist und nicht als gefälschte oder betrügerische Website eingestuft wird. Als Tochtergesellschaft des etablierten chinesischen Unternehmens Pinduoduo hat Temu eine legale Geschäftsstruktur und hält sich an die gesetzlichen Anforderungen der Länder, in denen es tätig ist.

Dennoch kann die Seriosität eines Unternehmens nicht allein auf seiner Legalität basieren. Es geht darum, ob es vertrauenswürdig ist und ob es in der Lage ist, ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang spielen Nutzerbewertungen eine wichtige Rolle.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung hat Temu auf der Bewertungsplattform Trustpilot eine Durchschnittsbewertung von 3,3 von fünf Sternen. Dies wird im Allgemeinen von Trustpilot als "akzeptabel" eingestuft. Doch eine genaue Betrachtung der Kundenrezensionen zeigt ein gemischteres Bild.

Einige Nutzer haben positive Erfahrungen mit Temu gemacht und loben die Vielfalt der Produkte und die niedrigen Preise. Es gibt jedoch auch eine beträchtliche Anzahl von negativen Bewertungen, die verschiedene Aspekte des Einkaufserlebnisses bei Temu kritisieren. Die Kritikpunkte reichen dabei von langen Lieferzeiten über unerwartete zusätzliche Kosten bis hin zu Problemen mit der Produktqualität. Einige Kunden berichten von Bestellungen, die beschädigt oder falsch geliefert wurden, während andere berichten, dass ihre Bestellungen überhaupt nicht angekommen sind.

Ein weiteres Thema, das in den Kundenbewertungen häufig angesprochen wird, ist der Kundenservice von Temu. Viele Kunden beschreiben den Kundenservice als schwer erreichbar, und selbst wenn sie eine Antwort erhalten, sei diese oft unzureichend und löse das Problem nicht zufriedenstellend.

Die negativen Erfahrungen bedeuten jedoch nicht, dass alle Einkäufe bei Temu problematisch sind oder dass alle Kunden negative Erfahrungen machen. Es bedeutet, dass potenzielle Nutzer sich der möglichen Risiken bewusst sein sollten und gut informiert sein sollten, bevor sie einen Kauf tätigen.

Redaktion finanzen.net