Ein Blick hinter die Kulissen der Unterhaltungsbranche: Es gibt in diesem besonderen Umfeld Berufe, die keine künstlerischen Fähigkeiten erfordern, aber dennoch entscheidend für einen reibungslosen Ablauf sind.

Karriere ohne künstlerische Fähigkeiten

Während die Unterhaltungsbranche oft für ihre kreativen Talente bekannt ist - Schauspieler, Musiker und Künstler, die das Publikum begeistern -, gibt es hinter den Kulissen eine Vielzahl von Berufen, die nicht unbedingt künstlerische Fähigkeiten erfordern.

Der US-amerikanische Nachrichtensender "CNBC" stellt in einem Online-Beitrag verschiedene Berufsbilder vor, mit denen man auch ohne künstlichere Fähigkeiten vielversprechende Karriereperspektiven in der Unterhaltungsbranche hat. Insgesamt bietet die Unterhaltungsbranche demnach eine Vielzahl von Möglichkeiten für Personen mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten. Obwohl künstlerische Talente oft im Mittelpunkt stehen, sind weitere Berufe entscheidend für den Erfolg und die Funktionalität der Branche.

Elektriker gewährleisten Funktionalität

Ein solcher Beruf ist der des Elektrikers. Elektriker werden in nahezu jeder Form der darstellenden Kunst benötigt, sei es im Theater, beim Tanz oder in der Comedy. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der technischen Funktionalität von Bühnenbildern, Beleuchtung und Sound. Die Anforderungen für diesen Beruf umfassen in der Regel einen Realschulabschluss und eine abgeschlossene Ausbildung. Das durchschnittliche Jahresgehalt für Elektriker beträgt laut dem Karriereportal Stepstone rund 45.032 Euro.

Fundraiser sammeln Gelder ein

Ein weiterer nicht-künstlerischer Beruf in der Unterhaltungsbranche ist der des Fundraisers. Fundraiser spielen in verschiedenen Bereichen der Kunstwelt eine wichtige Rolle. Sie sammeln Gelder für Veranstaltungen wie Galas und Festivals und stellen Ressourcen für Künstler bereit, darunter Arbeits- und Aufführungsräume. Einige Organisationen sammeln auch Gelder für Stipendien für Filmemacher, Musiker, Theatermacher, Tänzer und andere. Für diese Position wird in der Regel ein abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung benötigt. Laut Stepstone liegt das durchschnittliche Jahresgehalt für Fundraiser bei etwa 53.971 Euro.

Anwälte verantworten rechtliche Angelegenheiten

Mithin ist auch der Beruf des Anwalts in der Unterhaltungsbranche weit verbreitet. Anwälte in der Unterhaltungsbranche sind aufgrund der vielfältigen rechtlichen Angelegenheiten, die mit Projekten und Künstlern verbunden sind, stark gefragt. In der Musikbranche beispielsweise handhaben Anwälte Verträge, Lizenzvereinbarungen und andere rechtliche Angelegenheiten für Künstler und Songwriter. Um ein Anwalt in der Unterhaltungsbranche zu werden, ist in der Regel ein Abschluss in Rechtswissenschaften und eine Zulassung der Anwaltskammer erforderlich. Das durchschnittliche Jahresgehalt für Anwälte beträgt laut Stepstone rund 77.611 Euro.

