Amazon Prime, eBay Plus & Co.: Lohnen sich Premium-Mitgliedschaften wirklich?

Es liegt auf der Hand, dass sich eine Premium-Mitgliedschaft nur dann lohnen kann, wenn die angebotenen Leistungen und Vorteile auch wirklich in Anspruch genommen werden. Wer beispielsweise nur in seltenen Fällen eine Bestellung bei Amazon tätigt und auch nicht an den weiteren Leistungen wie dem Streaming-Dienst interessiert ist, dessen Bedarf an einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft dürfte mutmaßlich eher begrenzt ausfallen. Wer hingegen in großer Häufigkeit sowie in kurzen Zeitabständen Prime-Produkte bestellt und sich darüber hinaus als Fan von Filmen und Serien bezeichnet, kann sicherlich von der kostenlosen Lieferung und dem Streaming-Angebot profitieren sowie durch eine Prime-Mitgliedschaft den ein oder anderen Euro sparen. Das bedeutet: Vor Abschluss einer Premium Mitgliedschaft wie Amazon Prime-, eBay Plus- oder Zalando Plus sollte das angebotene Leistungsangebot einer gründlichen Prüfung unterzogen werden.

Wie eine kritische Überprüfung aussehen kann

Wie eingangs bereits erwähnt sind die Abwägungen immer im Einzelfall zu betrachten und deshalb individuell. Um daher eine gründliche und kritische Überprüfung durchzuführen, sollten Verbraucher die angebotenen Vorteile auf ihre individuelle Situation projizieren. Dabei können folgende Denkanstöße helfen, die die Plattform "mein-deal.com" zusammengestellt hat.

Gerade bei Versandhändlern sollten sich Verbraucher vor Augen führen, wie oft sie grundsätzlich Bestellungen tätigen und ob dies dann auch meist in ein und demselben Shop geschieht. Für Menschen, die beispielsweise nur selten bestellen und zudem Preise vergleichen, um das bestmögliche Angebot ausfindig zu machen, und daher nicht immer beim gleichen Lieblingsshop ordern, können hier bereits schwerwiegende Argumente entstehen. Ebenso sollte überdacht werden, wie oft die angepriesenen Services und Vorteile wirklich genutzt werden und ob man sie von anderen Anbietern nutzen würde, wenn sie nicht inklusive wären. Hierbei könnten sich Verbraucher unter anderem die Frage stellen, ob eine Amazon Prime-Mitgliedschaft, um zusätzlich Filme, Serien und Musik streamen zu können, wirklich notwendig ist, wenn man bereits einen Spotify- und Netflix-Account hat. Das alles sollte natürlich auch unter Berücksichtigung des aufgerufenen Preises geschehen, der den Budgetrahmen nicht sprengen sollte.

