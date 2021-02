Disney+ startet Aufholjagd: Netflix, Amazon Prime Video & Co. büßen Marktanteile ein

• Aufholjagd von Disney+ im Gange• Disney+ holt Sky Ticket schnell ein• Streaming-Konkurrenz werden Marktanteile weggeschnapptImmer mehr Menschen schauen Filme, Serien, Dokus & Co. online - diese Entwicklung hat sich durch die Corona-Krise noch einmal deutlich verstärkt. So nimmt auch die Zahl der Streaminganbieter weiter zu. Netflix Amazon Prime Video und Sky haben sich bereits vor einigen Jahren als die Top-Anbieter in Sachen Streaming etabliert. Dazu hat sich mittlerweile auch Disney mit seinem Streamingdienst Disney+ gesellt, der im März 2020 in Deutschland gestartet ist.

Disney+ holt Sky Ticket in nur einem Jahr ein

Zahlen des Analyseunternehmens Goldmedia, die "Golem" vorliegen, offenbaren nun, dass Amazon, Netflix und Sky im Vergleich zum Vorjahr jeweils Marktanteile verloren haben. Die Konkurrenz leidet also merklich unter dem neuen Angebot von Disney. Innerhalb nur eines Jahres hat sich Disney+ zu den Top-Streaminganbieter gesellt und kam im vierten Quartal 2020 auf einen Marktanteil von stolzen neun Prozent. Diese Entwicklung ging offenbar vor allem zu Lasten des seit Jahren etablierten Sky Ticket, auf das im vierten Quartal ebenfalls noch neun Prozent der in Deutschland abgeschlossenen Streamingabos entfielen. Ein Jahr zuvor hatte Sky mit seinem Angebot noch 11,9 Prozent Marktanteil inne. Schuld daran dürften insbesondere Exklusivrechte sein: Denn während Sky bislang zuerst große Kinofilme und Blockbuster zeigen konnte, darunter auch aus der Star Wars-Reihe sowie Marvel-Filme, werden diese nun von Disney selbst angeboten.

Disney nimmt Konkurrenz Marktanteile weg

Doch nicht nur Sky leidet unter der immer größer werdenden Konkurrenz, auch Netflix und Amazon Prime Video mussten sich von einigen Abonnenten trennen. Nachdem Netflix Ende 2019 noch einen Marktanteil von 26,1 Prozent hielt, waren es im vierten Quartal des vergangenen Jahres nur noch 24 Prozent - ein Minus von 2,1 Prozent. Amazon Prime Video hingegen verlor 5,2 Prozentpunkte von 38,2 Prozent in 2019 auf 33 Prozent im Jahr 2020.

Die verlorenen Marktanteile von Netflix, Amazon und Sky ergeben somit fast genau den Marktanteil des Konkurrenten Disney - damit dürfte klar sein, woher die Disney+-Kunden kommen.

Es dürfte spannend sein, diese Entwicklung weiterhin zu verfolgen, lassen sich die großen Anbieter im Streamingmarkt doch immer wieder etwas Neues einfallen, um die Konkurrenz abzuhängen.

