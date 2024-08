So klappt es mit dem Job

Ein Bewerbungsgespräch kann von verschiedenen Managertypen geführt werden, jeder mit eigenen Erwartungen und Herangehensweisen. Bewerber sollten sich auf Unterschiede einstellen, um die besten Chancen auf den Job zu haben.

Der Analytische

Der analytische Manager legt großen Wert auf Daten und Fakten. Er konzentriert sich auf die Qualifikationen, den Lebenslauf und konkrete Beispiele der bisherigen Arbeit des Bewerbers. Fragen könnten detailorientiert und zahlenbasiert sein. Daher ist es wichtig, sich gründlich vorzubereiten und die Details der eigenen bisherigen Projekte und Erfolge genau zu kennen. Es kann sich daher lohnen, konkrete Beispiele und Zahlen mitzubringen, die die eigenen Fähigkeiten und Erfolge belegen.

Der Kreative

Visionäre Manager interessieren sich mehr für die Kreativität eines Bewerbers, die Fähigkeit, "out of the box" zu denken und wie sie zur Zukunft des Unternehmens beitragen können. Sie könnten nach langfristigen Zielen und Ideen zur Weiterentwicklung des Unternehmens fragen. Um bei diesem Managertyp zu punkten, sollten Begeisterung für die Branche und das Unternehmen gezeigt werden, innovative Ideen und Visionen für die Zukunft des Unternehmens vorgestellt und die Fähigkeit demonstriert werden, kreativ zu denken und sich an Veränderungen anzupassen.

Der Freundliche

Der freundliche Manager-Typ legt großen Wert auf Teamarbeit und die zwischenmenschliche Chemie. Das Gespräch kann locker und informell verlaufen, während der Fokus auf der Persönlichkeit und der Passung des Bewerbers ins Team liegt. In diesem Fall sollte man offen und freundlich sein und zeigen, dass man ein Teamplayer ist. Man kann beispielsweise Beispiele geben, wie man erfolgreich in Teams gearbeitet hat.

Der Stressresistente

Manager, die Wert auf Stressresistenz legen, testen oft die Fähigkeit des Bewerbers, unter Druck zu arbeiten. Sie könnten schwierige Fragen stellen oder einen Bewerber mit hypothetischen Stresssituationen konfrontieren. Hier ist es wichtig, ruhig und gelassen zu bleiben, auch wenn die Fragen schwierig oder provokativ sind. Bewerber können mit Beispielen demonstrieren, wie sie erfolgreich mit stressigen Situationen umgegangen sind und ihre Fähigkeit betonen, unter Druck klar und effizient zu arbeiten.

Der Methodische

Ein methodischer Manager hat klare Strukturen und Prozesse und erwartet dasselbe von seinen Mitarbeitern. Fragen könnten sich auf die Arbeitsweise, organisatorischen Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details konzentrieren. Bewerber könnten die eigenen Arbeitsmethoden erklären und wie sie sicherstellen, dass die eigene Arbeit stets organisiert und effizient ist. Bewerber sollten die eigene Aufmerksamkeit für Details und Fähigkeit betonen, Projekte methodisch anzugehen. Außerdem sollte man Beispiele für erfolgreich abgeschlossene Projekte geben, die die eigene methodische Arbeitsweise demonstrieren.

Gute Vorbereitung ist das A und O

Unabhängig vom Managertyp, der in einem Bewerbungsgespräch begegnet, gibt es einige allgemeine Tipps, die helfen können, sich optimal zu präsentieren. Es ist ratsam, sich im Vorhinein über die Kultur, die Ziele und die Herausforderungen des Unternehmens zu informieren. Die Vorbereitung und das Üben von Antworten auf typische Interviewfragen sowie das Vorbereiten eigener Fragen ist ebenfalls wichtig. Angemessene Kleidung, genügend Zeit für die Anreise und pünktliches Erscheinen sind weitere Schlüsselfaktoren, ebenso wie Authentizität und die Fähigkeit, die eigene Persönlichkeit zu zeigen.

Redaktion finanzen.net