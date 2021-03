Vom Medienprofi zum "Höhle der Löwen"-Investor: Dr. Georg Kofler im Porträt

Der begeisterte Stratege

Bereits seit 2017 sitzt Dr. Georg Kofler auf einem Stuhl in der TV-Show "Die Höhle der Löwen" an der Seite von Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Nils Glagau und Nico Rosberg. Seitdem hat er sich zu einem begeisterten Strategen entwickelt, denn der 63-Jährige ist oftmals für eine Überraschung gut und man weiß nie, für welches Startup er sich letztendlich entscheiden wird. Während der Sendung ist er oft euphorisch, und wenn ihn eine Geschäftsidee besonders begeistert, hält es ihn manchmal nicht einmal mehr auf dem Jury-Stuhl. Diese Begeisterung zeigt sich dabei nicht ausschließlich in der VOX-Sendung, sondern ebenfalls bei einem Blick auf den Werdegang des Löwen. Im Laufe seiner Karriere hat sich Dr. Georg Kofler nie auf eine bestimmte Branche festgelegt, sondern stets einen neuen Weg eingeschlagen. So baute er zunächst die Fernsehsender ProSieben und HSE24 auf und wechselte zuletzt in die Social Media-Branche.

Vom Medienprofi zum Investor

Dr. Georg Kofler wurde am 26. April 1957 in Südtirol in Italien geboren und wuchs auch dort auf. Zum Studieren zog es ihn dann nach Wien, wo er sich für die Fächer Publizistik und Politikwissenschaft einschrieb. Anschließend begann er seine Karriere in der Medienindustrie und bekam 1985 eine Stelle als Referent des Generalintendanten beim Österreichischen Rundfunk. Dort blieb er zwei Jahre, ehe er zur Kirchgruppe nach München wechselte. 1989 startete Kofler den Fernsehsender ProSieben, den er zur ProSieben Media AG ausbaute und 1997 als CEO an die Frankfurter Börse brachte. Mit dem Sender H.O.T. (Home Order Television) führte Kofler erstmals Teleshopping auf dem deutschen Markt ein. Heute ist der Sender unter dem Namen HSE24 bekannt.

Hauptaktionär, Vorstandsvorsitzender und Investor

Doch Dr. Kofler ruhte sich nicht auf dem Erfolg seiner zwei Sender aus, sondern trieb seine Karriere weiter voran. So war er von 2000 bis 2002 CEO und wesentlicher Aktionär der H.O.T. Networks AG, die nach eigenen Angaben im wesentlichen das Teleshopping entwickelte und in Europa etablierte. Anschließend übernahm Kofler 2002 die Geschäftsführung des Pay-TV-Unternehmens Premiere. Damals stand das Unternehmen kurz vor der Insolvenz und Dr. Kofler machte es sich zur Aufgabe, Premiere wieder erfolgreich zu machen. Er erwarb 20 Prozent des Unternehmens und führte es im Jahr 2005 erfolgreich an die Börse.

2007 kehrte er der Fernsehbranche den Rücken zu und wurde zum Investor, der begann, über seine Beteiligungsholding in diverse Unternehmen zu investieren. Die neuen Entwicklungen der Sozialen Medien brachten Kofler schließlich doch wieder ins Mediengeschäft zurück. Denn seit 2016 ist Dr. Kofler Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der börsennotierten The Social Chain AG, die Social Commerce im internationalen Maßstab betreibt.

Dr. Koflers Privatleben

Dr. Georg Kofler achtet sehr auf seine Privatsphäre und beantwortet in Interviews eher selten private Fragen, sodass über sein Privatleben wenig bekannt ist. Bestätigt ist jedoch, dass er seit 2001 für viele Jahre die ehemalige 9live-Geschäftsführerin und -Gründerin Christiane zu Salm privat an seiner Seite hatte. 2004 wurde die gemeinsame Tochter geboren. Aus ihrer ersten Ehe haben sie bereits zwei Söhne. Denn im Juli 2010 heirateten Christiane zu Salm und Georg Kofler zum zweiten Mal, nachdem sie sich 2008 getrennt hatten. Im September 2018 gab Georg Kofler die erneute Trennung des Paares bekannt.

Redaktion finanzen.net

