Weihnachtsgeld 2021: In diesen Branchen bekommen Beschäftigte den höchsten Bonus

Zur Freude vieler Beschäftigter zahlen auch im zweiten Corona-Jahr 2021 viele Branchen Weihnachtsgeld an ihre Mitarbeiter aus. Das statistische Bundesamt hat Daten zur Höhe des Weihnachtsgeldes und zur Anzahl der Leistungsberechtigten aus verschiedenen Branchen erhoben und miteinander verglichen. Durchschnittlich erhalten Beschäftigte im Jahr 2021 2.677 Euro brutto. Anspruchsberechtigt sind im Durchschnitt etwa 87,2 Prozent der Tarifbeschäftigten. Mit 88,0 Prozent ist der Anteil der Tarifbeschäftigten in Ostdeutschland etwas höher als in Westdeutschland mit 87,0 Prozent.

Die Höhe des Weihnachtsgeldes ist jedoch stark branchenabhängig. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass in einer Branche unterschiedliche Tarifverträge zum Einsatz kommen können. Im Bereich der Arbeitsvermittlung haben die Beschäftigten den geringsten Weihnachtsgeldanspruch. 99,0 % der Tarifbeschäftigten erhalten hier durchschnittlich 301 Euro. Deshalb hat es diese Branche auch nicht in das folgende Top-Ten-Ranking geschafft.

M. Wieser/Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Das Ranking enthält die zehn deutschen Branchen, in denen im Jahr 2021 das höchste Weihnachtsgeld gezahlt wird. Datenbasis: Die Daten basieren auf Erhebungen des statistischen Bundesamts (Destatis). Dabei wurde für 2021 die durchschnittliche Höhe des Weihnachtsgeldes sowie die Zahl der Anspruchsberechtigten für verschiedene Branchen berechnet. Die Datenauswertung basiert auf den Lohn-, Gehalts- und Entgelttarifverträgen, die ebenfalls zur Berechnung der Tarifindizes erfasst werden. Aufgrund einer Umstellung bei der Einbeziehung der Tarifverträge, sind die Ergebnisse nicht mit denen vorheriger Jahre vergleichbar. Etwaige Jahressonderzahlungen für die Monate November und Dezember wurden zum Weihnachtsgeld hinzugerechnet. Stand 01.11.2021 Quelle: Destatis, Bild: Hadrian / Shutterstock.com

Bildquellen: Motortion Films / Shutterstock.com