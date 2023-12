Sparen im Urlaub

Sparstrategien für Flugreisende: Vorsicht vor überteuerten Preisen am Flughafen

07.12.23 03:07 Uhr

Flughäfen sind oft Orte der Aufregung und Hektik, und es ist leicht, in die Falle zu tappen und mehr Geld auszugeben als nötig. Die Gründe für die teuren Preise und einige Tipps, wie Geld gespart und überteuerte Preise am Flughafen vermieden werden können, werden im folgenden Beitrag erläutert.

Warum sind die Preise am Flughafen so hoch?

Eine zentrale Rolle bei der Preisgestaltung am Flughafen spielen dabei unter anderem die Betriebskosten. Die Mieten für Geschäftsräume sind oftmals höher als in Innenstadtlagen, was sich direkt auf die Preise der Waren und Dienstleistungen auswirkt, wie der Verhaltensökonom Gianluca Scheidegger vom Gottlieb Duttweiler Institute gegenüber Travelnews in einem Online-Beitrag berichtet. Hinzu kommt der erhöhte Aufwand für Sicherheitskontrollen, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die gelieferten Waren, welcher wiederum die Betriebskosten in die Höhe treibt, wie es weiter heißt. Diese Kosten werden dann an die Kunden weitergegeben, was sich in den Preisen für Lebensmittel, Getränke und andere Produkte niederschlägt. Ein konkretes Beispiel hierfür ist der Flughafen Los Angeles. Laut Travelbook ist das Essen dort durchschnittlich 18 Prozent teurer als außerhalb des Flughafens.

Die monopolartige Stellung der Geschäfte an Flughäfen trägt ebenfalls zur Preissteigerung bei, wobei Reisende, die sich mehrere Stunden vor Abflug am Flughafen aufhalten müssen, oft keine andere Wahl haben, als die dort angebotenen Produkte und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wie Scheidegger gegenüber Travelnews weiter berichtet. Dieser Mangel an Alternativen ermöglicht es Anbietern, höhere Preise zu verlangen, so Scheidegger.

Reisende, die mit einer fremden Währung bezahlen, neigen zudem dazu, weniger preissensibel zu sein, wie der Verhaltensökonom betont, und geben möglicherweise mehr aus, als sie es in ihrer Heimatwährung tun würden. Zudem haben viele den Wunsch, übriggebliebene Fremdwährung vor der Rückreise auszugeben, was ebenfalls zu höheren Ausgaben führt, wie es weiter heißt. So haben einige Flughäfen, wie jene in New York und New Jersey, auf Kritik an den hohen Preisen reagiert und Richtlinien eingeführt, die die Preissteigerung auf maximal zehn Prozent über den Preisen außerhalb des Flughafens begrenzen. Doch wie gelingt es, am Flughafen Geld zu sparen?

Geld sparen am Flughafen: Tipps und Tricks

Die Herausforderung, am Flughafen Geld zu sparen, erfordert eine strategische Planung. Eine effektive Methode, um am Flughafen Geld zu sparen, ist die frühzeitige Buchung von Parkplätzen. Indem man Parkplätze rechtzeitig reserviert, können erhebliche Kosten eingespart werden, insbesondere bei einer Vorausbuchung, die oft günstigere Tarife bietet, so Skyscanner in einem Online-Beitrag.

Die verschiedenen Transportoptionen zum Flughafen sollten ebenfalls sorgfältig geprüft werden. Statt auf das eigene Fahrzeug zurückzugreifen, können öffentliche Verkehrsmittel wie S-Bahnen, Züge oder Busse eine weitaus preiswertere und praktische Lösung sein, wie Kosmopoetin in einem Beitrag berichtet. Sie entlasten nicht nur den Geldbeutel, indem sie Parkgebühren und Benzin sparen, sondern tragen auch dazu bei, das Parkproblem elegant zu umgehen.

Die Vermeidung von Einkäufen aus Langeweile ist ebenfalls ein wichtiger Tipp laut moneyland.ch. Viele Flughäfen sind mit zahlreichen Geschäften ausgestattet, die darauf abzielen, die Wartezeit der Passagiere mit Shopping zu füllen. Stattdessen kann man sich mit Aktivitäten beschäftigen, die kein Geld kosten, wie Lesen oder das Anschauen von Videos, wie es weiter heißt. Zudem sollten Reisende darauf achten, nicht in die Falle von Duty-Free-Shops zu tappen. Obwohl diese steuerfreie Produkte anbieten, sind die Preise nicht immer günstiger als außerhalb des Flughafens. Daher ist es ratsam, die Preise zu vergleichen und sich bewusst zu sein, dass Einkäufe nur dann sinnvoll sind, wenn sie tatsächlich eine Ersparnis darstellen, so moneyland.ch weiter.

Weitere Einsparmöglichkeiten bieten sich durch das Mitbringen von eigenen Snacks und einer leeren Wasserflasche, die nach der Sicherheitskontrolle aufgefüllt werden kann, wie PARKOS in einem Online-Beitrag berichtet. Dies verhindert das Bezahlen überteuerter Preise für Essen und Getränke im Flughafenbereich. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, die eigenen Passagierrechte zu kennen. Bei Verspätungen oder Annullierungen von Flügen haben Passagiere oft Anspruch auf Verpflegung oder sogar Entschädigungen, was unnötige Ausgaben vermeiden kann, wie moneyland.ch abschließend berichtet.

