Beim Autokauf Geld sparen - so geht´s

So gelingt die Preisverhandlung

Ein Kunde sollte sich niemals auf eine Verkaufsverhandlung einlassen, sofern er sich vorher keine Gedanken um sein absolutes Preislimit gemacht hat, so ein anonymer Autohändler zu dem US-Magazin "Popular Mechanics". Egal ob es sich um einen Gebraucht- oder Neuwagen handelt, für das Verhandeln sollten Kunden klare Vorstellungen bezüglich ihres Wunschautos mitbringen. Im besten Fall hat sich der Käufer schon im Vorfeld eine feste Auswahl an Modellen zurechtgelegt und die Preise verschiedener Händler verglichen.

Hat ein Kunde sich einmal für ein Modell entschieden und möchte er dieses erwerben, geht es an die Preisverhandlung. Der Autor Littek erzählte dem "Focus" dazu, dass man sich an der Faustregel für Preisverhandlungen orientieren soll: Ein Kunde sollte bei der Verhandlung mit einem Einstiegspreis von 25 bis 30 Prozent unter dem des Händlers beginnen. Geht er von Anfang an weiter herunter und schlägt er einen zu niedrigen Preis vor, komme das laut Littek beim Händler nicht so gut an. Außerdem solle man genug Zeit für das Gespräch mitbringen, um nicht unter Zugzwang zu geraten.

Sollte beim Preis absolut nichts machbar sein, können Kunden sich trotzdem um andere Zusatzleistungen bemühen. So kann es sich lohnen, über Garantieerweiterungen, einen Kostennachlass bei Versicherungen oder über bessere Konditionen bei der Finanzierung zu verhandeln.

Jahreswagen und Tageszulassungen statt Neuwagen

Anstatt sich über die Finanzierung seines Traumautos als Neuwagen den Kopf zu zerbrechen, gibt es alternativ Tageszulassungen oder Jahreswagen, die sich ebenfalls in einem sehr neuen Zustand befinden, jedoch deutlich weniger kosten. Meist haben sie auch erst verhältnismäßig wenige Kilometer hinter sich.

Und auch Gebrauchtwagen sind eine echte Option, sie können sich trotz einiger Kilometer noch in einem guten Zustand befinden und sind definitiv preiswerter in der Anschaffung als ein Neuwagen.

Rabatte bei Bargeldzahlungen und eine günstige Finanzierung

Rabatte lassen sich am ehesten über Bargeldzahlungen erzielen, da viele Autohäuser an Bargeld interessiert sind, demzufolge sind beim Autokauf per Barzahlung rund zehn bis 20 Prozent Preisnachlass möglich. Auch Kunden, die im Besitz eines Behindertenausweises sind, erhalten beim Autokauf Rabatte, sofern der Wagen auf sie zugelassen wird. Darüber hinaus lassen sich laut "Stern" bei Jahreswagen oder Tageszulassungen teilweise Rabatte in Höhe von mehreren Tausend Euro aushandeln, bei Gebrauchtwagen ist wiederum weniger Spielraum, hier sollten Kunden eher mit weniger Rabatt rechnen.

Sollte sich ein Käufer sein neues Auto über einen Kredit finanzieren, verweisen mehrere Quellen darauf, dass Ratenkredite bei Banken erfahrungsgemäß günstiger für den Kunden sind, als die Finanzierung über den Händler. Selbst bei einer Null-Prozent-Finanzierung kann sich der Ratenkredit bei der Bank als die bessere Option erweisen.

