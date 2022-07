Bares Geld sparen: Tipps und Tricks für die Schnäppchenjagd

Sparen trotz Konsum

Wer etwas Geld beiseitelegen und trotzdem nicht auf einen gewissen Konsum verzichten möchte, der ist auf Schnäppchen angewiesen. Reduzierte Waren zu kaufen ist der einfachste und effektivste Weg, beim Shoppen Geld zu sparen.

Die folgenden Tipps helfen dabei, die Schnäppchenjagd effizient und erfolgreich zu gestalten. Wer hierbei die Tricks miteinander kombiniert, wird beim Einkaufen die bestmöglichen Preise erzielen.

Preisanalyse und Rabattaktionen

Kaufpreise verhalten sich stets dynamisch. Das ist vor allem bei Produkten, die im Internet angeboten werden, der Fall. Demnach sollte man kostenintensive Anschaffungen frühzeitig planen und den Preisverlauf des Produkts längerfristig beobachten, wie "Capital" empfiehlt. Hierbei helfen Analysetools und Vergleichsportale. Aber auch günstigere Waren können so zum besten Preis erworben werden.

Je länger der Beobachtungszeitraum ist, desto größer ist die Chance, einen guten Preis zu erzielen.

Die Preisanalyse wäre damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Wahre Schnäppchen lassen sich nur dann erkennen, wenn die Angebote vielzähliger Onlinehändler miteinander verglichen werden.

Das heißt, sollte ein Produkt beispielsweise als Schnäppchen beworben werden, lässt sich dies mit einer kurzen Recherche bestätigen oder gegebenenfalls widerlegen.

Auch im realen Leben lassen sich lukrative Rabatte erzielen. Supermärkte, Discounter und andere Fachhändler bieten wöchentlich spezielle Rabattaktionen an, diese sind laut "Angebots-Post.de" in aller Regel in den jeweiligen Prospekten zu finden.

Gutscheincodes und Treuepunkte

Ein weiterer Tipp: Cashback-Portale, Treuepunkte und Gutscheincodes gezielt einsetzen.

Wer Treuepunkte sammelt beziehungsweise über Chashback-Portale einkauft, der spart vor allem langfristig, so die "Aachener Zeitung". Treuepunkte sammeln sich über mehrere Jahre und lassen sich dann als Währung bei den teilnehmenden Händlern einsetzen. Ähnliches gilt für Cashback-Portale, allerdings lassen sich hier bereits ab dem ersten Einkauf kleinere Rabatte erzielen.

Gutscheincodes hingegen fungieren als kurzfristige oder einmalige Rabattierung, sie lassen sich nicht sammeln oder bündeln. Mit einer gezielten Suche findet man diese Codes ebenfalls im Internet. Beim Check-out des entsprechenden Onlinehändlers lässt sich der Gutschein dann einlösen.

Stichtage abwarten

Aber auch der Zeitpunkt des Einkaufs kann einen signifikanten Kostenfaktor darstellen. So werden an Tagen wie dem Black Friday, Cyber Monday und ähnlichen Stichtagen haufenweise Schnäppchen angeboten.

Zusätzlich kann durch antizyklisches Shoppen noch mehr Geld gespart werden. Wer also langfristig plant, kann im Sommer- beziehungsweise Winterschlussverkauf stark reduzierte Produkte im Ausverkauf ergattern. Dies gilt sowohl für den Onlinehandel als auch für das analoge Shopping.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

