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Mit dem Zwei-Hände-Trick Geld sparen

Mit dem Zwei-Hände-Trick Geld sparen

Oft gibt man beim Einkauf mehr aus, als man eigentlich wollte. Ein Trick kann helfen, das zu verhindern.

Der Weg des Sparens

Wahrscheinlich kennt jeder die Situation, dass man sich eigentlich vorgenommen hat zu sparen, den guten Vorsatz aber mit dem Betreten des Geschäfts wieder vergisst. Jedoch gibt es mittlerweile zahllose Tipps und Hacks, wie man im Alltag ganz einfach Geld sparen kann, die sich als mal mehr und mal weniger hilfreich erweisen. Einer dieser Tricks ist dabei genauso unkonventionell wie einfach: Der Zwei-Hände-Trick. Dabei geht es um ein Gedankenspiel und die eigene Vorstellungskraft, um seinen eigenen Willen zu stärken.

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Der Zwei-Hände-Trick

Der Zwei-Hände-Trick soll schlichtweg dabei helfen, seine eigenen Einkäufe in Relation zu stellen. Jedes Mal, wenn man vorhat etwas zu kaufen, soll man sich dafür vorstellen, man hat den Gegenstand in der einen Hand und den Preis dafür in der anderen. Dann soll man sich selbst die Frage stellen, für was von beidem man sich entscheiden würde, wenn man die Wahl hätte. Zwar wird man sich nicht immer für das Geld entscheiden, doch in vielen Fällen kann der Trick dabei helfen, sein Vorhaben zu unterstützen, weniger Geld auszugeben. Man muss sich jedes Mal aufs neue fragen, ob man lieber spart oder ob es wichtiger ist, sich kurzfristig einen Wunsch zu erfüllen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mnimage / Shutterstock.com

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