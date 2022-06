Finanzexpertin verrät: Mit diesem Trick hilft Online-Banking beim Geldsparen

Geld auszugeben ist leicht, Geld zu behalten fällt vielen Menschen dagegen sehr schwer. Täglich sehen wir uns Verlockungen ausgesetzt und stehen unter dem ständigen Druck, Rechnungen rechtzeitig zu bezahlen, die eigene Grundversorgung aufrechtzuerhalten und alle anderen Lebenslagen zu finanzieren. Da kann es schnell mal passieren, dass man auf den Gedanken kommt, angespartes Geld, das eigentlich für den Notfall gedacht war, für andere Sachen wie Urlaube oder Autos auszugeben.

Girokonto und Sparkonto streng trennen

Um das zu verhindern, rät Finanzexpertin Sophia Bera bei Business Insider, zwei verschiedene Konten bei zwei unterschiedlichen Banken anzulegen. Ein Girokonto, das für die täglichen Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung stehen soll und ein Sparkonto, das für den Notfall angelegt wird. Damit kann laut der Expertin vermieden werden, dass Kunden bei dem Anblick ihres Sparkontos in Versuchung geraten, mehr Geld als ursprünglich gedacht auszugeben.

"Wenn ihr nicht jedes Mal die Ersparnisse auf eurem Tagesgeldkonto seht, wenn ihr beim Online-Banking oder am Automaten auf euer Girokonto zugreift, dann werdet ihr sie auch nicht so einfach ausgeben", erklärt die Finanzberaterin gegenüber Business Insider. Das habe psychologische Hintergründe und ermöglicht es dem Kunden, streng nach dem Motto "aus den Augen, aus dem Sinn" eine gedankliche Grenze von Giro- und Sparkonto zu ziehen.

Verschiedene Konten für unterschiedliche Sparziele eröffnen

Am besten sei es laut der Expertin, für jedes Sparziel ein eigenes Konto anzulegen: "Fast alle meine Kunden haben ein Konto mit ihren Ersparnissen für den Notfall und ein anderes Konto für ihre Reisekasse - auf diese Weise bedienen sie sich nicht an ihrer Notreserve, um mit diesem Geld einen schönen Urlaub zu finanzieren", erklärt die Finanzberaterin weiter. Um also Geld beim Online-Banking zu sparen, ist es dringend notwendig, Konten zu trennen und im besten Fall sogar auf verschiedene Banken zu verteilen.

Mit gutem Gewissen Sparziele erreichen

Das heißt: Träumt man von einem teuren Auto und muss gleichzeitig einen Kredit für eine Immobilie abbezahlen, sollten Bera zufolge dafür zwei getrennte Konten eröffnet werden. So kann für jedes Ziel monatlich ein gewisser Betrag zurückgelegt und damit gleichzeitig gewährleistet werden, dass man mit einem guten Gewissen auf das angesparte Geld für das Auto zugreifen kann.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Suradech Prapairat / Shutterstock.com, Bjoern Wylezich / Shutterstock.com