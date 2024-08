Platz 11: Das Ranking

Nicht nur in europäischen Großstädten sind die Miet- und Kaufpreise sehr hoch, auch in asiatischen Metropolen müssen Einwohner oft tief in die Tasche greifen, um sich eine kleine Wohnung leisten zu können. Das folgende Ranking zeigt die zehn teuersten asiatischen Städte für Mieter einer 1-Zimmer-Wohnung, basierend auf Daten des Global Property Guide, die von verschiedenen Regierungswebsites und großen Immobilienmarktplätzen in jedem Land gesammelt wurden. Die aufgeführten Zahlen basieren auf dem mittleren Kaufpreis pro Quadratmeter und dem mittleren monatlichen Mietpreis für eine 1-Zimmer-Wohnung in der teuersten Region jeder Stadt. Stand der Daten ist Juni 2024.

Quelle: Global Property Guide, Bild: PrasitRodphan / Shutterstock.com