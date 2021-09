Das sind die besten Städte der Welt

Der Beratungsdienstleister EIU untersuchte, wie hoch die Lebensqualität in 140 verschiedenen Städten weltweit ist. Untersucht wurden die Städte zwischen dem 22. März und dem 21. Februar 2021 mit Blick auf mehr als 30 Faktoren in den fünf Kategorien Stabilität (25 Prozent), Gesundheitswesen (25 Prozent), Kultur und Umwelt (20 Prozent), Bildung (10 Prozent) und Infrastruktur (20 Prozent). Im Jahr 2021 wurden erstmals auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigt. Die Corona-Krise hatte auf die Lebensqualität der Städte großen Einfluss. Viele Städte auf der ganzen Welt sind dadurch weniger lebenswert als noch zuvor. Besonders die Lebensqualität europäischer Städte hat durch die Pandemie gelitten.

So lebenswert sind die verschiedenen Regionen

Zunächst wurden die sieben Regionen der Welt im Gesamten untersucht. Die beste Lebensqualität hat dem Ergebnis nach die Region Westeuropa mit einer Gesamtpunktzahl von 83,6. Am besten punkten konnte die Region in der Kategorie Infrastruktur (93,2 Punkte). Nordamerika landet mit einer Gesamtpunktzahl von 83,4 auf dem zweiten Platz. Ausschlaggebend dabei war, dass Nordamerika am zweitstärksten in der Kategorie Infrastruktur (92,2 Punkte) und am stärksten in der Kategorie Bildung (91,7 Punkte) abschnitt. Auf den mittleren Plätzen landen Asien (68,6 Punkte), Osteuropa (64,3) und Lateinamerika (60,8 Punkte). Am schlechtesten schneiden die beiden Regionen in Afrika ab. Während Nordafrika mit einer Gesamtpunktzahl 53,4 noch den vorletzten Platz erhält, landet Subsahara-Afrika mit einer Gesamtpunktzahl von 46,6 auf dem letzten Platz. Besonders in der Kategorie des Gesundheitswesens büßten die beiden afrikanischen Regionen Punkte ein.

Diese Städte sind am stärksten gefallen bzw. aufgestiegen

Wie Capital berichtet, stechen vor allem zehn Städte aufgrund von besonders starkem Aufstieg oder Fall hervor. Unter den fünf "Verlierern" befinden sich nur europäische Städte - auf den ersten drei Plätzen der Verlierer liegen sogar drei deutsche Städte. Während Dublin, mit einem Verlust von 22 Plätzen, und Prag, mit einem Verlust von 27 Plätzen, Platz fünf und vier bilden, landet Düsseldorf mit einem Verlust von 28 Plätzen als erste deutsche Stadt auf dem "Verlierertreppchen". Auf Platz zwei der "Verlierer" landet die hessische Metropole Frankfurt am Main und den ersten Platz erhält das einstige Aushängeschild Deutschlands, Hamburg, mit einem Verlust von 34 Plätzen.

Den fünften Platz der "Aufsteiger" teilen sich zwei Städte: Sowohl Barcelona als auch Pittsburgh konnten sich um jeweils 22 Plätze im Ranking der lebenswertesten Städte verbessern. Die US-amerikanische Stadt Miami konnte sich um 24 Plätze verbessern und so den vierten Platz der Aufsteiger erlangen. Eine weitere spanische Stadt unter den fünf "Aufsteigern" ist Madrid. Die Hauptstadt konnte sich um 25 Plätze im Ranking verbessern. Mit einem weiten Abstand zum größten Aufssteiger landet die texanische Stadt Houston, mit einer Verbesserung um 31 Plätze, auf dem zweiten Rang. Der erste Platz der "Aufsteiger" geht an die hawaiianische Stadt Honolulu, welche sich um ganze 46 Plätze verbessern konnte und dadurch noch knapp in den Top 15 des gesamten Rankings landet, nämlich auf Rang 14 der lebenswertesten Städte der Welt.

Die Top Ten der lebenswertesten Städte

Obwohl zuvor Wien ganze drei Jahre lang die lebenswerteste Stadt der Welt war, schaffte es die österreichische Hauptstadt nun nicht einmal mehr in die Top Ten des Rankings. Nur noch zwei europäische Städte schaffen es unter die besten Zehn. Die Schweizer Städte Zürich (92,8 Punkte) und Genf (92,5 Punkte) landen auf Platz sieben und acht im Ranking. Während Genf sich den achten Platz im Ranking mit der australischen Stadt Melbourne (92,5 Punkte) teilt, landet die ebenfalls australische Stadt Brisbane (92,4 Punkte) knapp auf dem zehnten Platz. Insgesamt sind vier australische Städte unter den besten zehn enthalten. Während Perth (93,3 Punkten) auf dem sechsten Platz landet, erreicht Adelaide (94,0 Punkte) mit dem dritten Platz sogar das Siegertreppchen. Nur knapp über dem dritten Platz landet die japanische Stadt Osaka (94,2 Punkte). Und auch Japan ist nicht nur einmal in den Top Ten vertreten. Die Stadt Tokio (93,7 Punkte) landet zusammen mit der Neuseeländischen Stadt Wellington (93,7 Punkte) auf Platz vier der besten Städte der Welt. Platz eins und somit die Stadt, welche Wien als lebenswerteste Stadt der Welt ablöst, ist die neuseeländische Stadt Auckland mit 96,0 Punkten.

