Diese 10 Metropolen bieten die beste Work-Life-Balance

Mehr Lebensqualität

Die richtige Balance zwischen dem Job, der Familie und Aktivitäten in der Freizeit zu finden, gestaltet sich für viele Arbeitnehmer im Alltag zunehmend schwieriger. Trotz zunehmender Belastungen im Arbeitsalltag muss man all diese Dinge unter einen Hut bekommen. Um dies auch in die Tat umzusetzen, gewinnt neben dem Arbeitsplatz auch der Standort an sich immer mehr an Bedeutung, denn eine Stadt mit attraktiven Arbeitsangeboten muss nicht unbedingt auch attraktiv zum Leben sein. Wir stellen die Top Ten der Metropolen weltweit vor, die laut einer Studie die beste Work-Life-Balance und damit mehr Lebensqualität bieten.

Die Studienergebnisse

Das Unternehmen Kisi hat sich der Frage angenommen, welche Metropole die beste Work-Life-Balance bietet und anhand von 20 Kriterien weltweit 40 Metropolen verglichen, um herauszufinden, welche Stadt das Wohlbefinden ihrer Bewohner am besten fördert. Innerhalb dieser Studie wird neben der Anzahl an Urlaubstagen und der Dauer des Arbeitsweges beispielsweise auch die angebotene Gesundheitsfürsorge, die Luftverschmutzung und das Freizeitangebot in den untersuchten Städten verglichen. Die Daten für die jeweiligen Kriterien stammen unter anderem aus dem "World Happiness Report" der Weltgesundheitsorganisation und von der OECD. Nach dem Zusammentragen aller Daten wurden anschließend alle Kriterien auf einer Skala von eins bis 100 bewertet. Das Ergebnis zeigt unter anderem die zehn Metropolen mit der besten Work-Life-Balance weltweit.

Platz 10: Calgary

Mit Calgary schafft es nur eine einzige Stadt außerhalb Europas in die Top Ten der Städte mit der besten Work-Life-Balance. Zwar bietet die Stadt mit 93,7 Punkten eine hohe Luftqualität und den drittniedrigsten Feinstaubwert der gesamten Studie, kann aber in den übrigen Kategorien eher weniger punkten. Mit durchschnittlich 15 Urlaubstagen nehmen Arbeitnehmer in Calgary fast halb so viele freie Tage wie beim Spitzenreiter der Metropolen. Auch in Sachen Elternzeit zählt die Metropole mit 364 Tagen deutlich zu den Schlusslichtern der Studie. Mit allen Auswertungen zusammen erreicht die Stadt dennoch einen Punktestand von 85 und sichert sich damit einen Platz in den Top Ten.

Platz 9: Stockholm

Stockholm bewegt sich im Ranking in vielen Kategorien lediglich im Mittelfeld und erreicht nur bei einigen Themen einen Punktestand von über 90. Besonders bei den geleisteten Arbeitsstunden pro Woche schneidet die schwedische Hauptstadt mit durchschnittlich 43,1 Stunden besonders schlecht ab. Mit 96,8 Punkten erzielt die Metropole ihren höchsten Punktestand in der Kategorie Gesundheitsversorgung. In Sachen Zufriedenheit belohnen die Bewohner ihre Stadt mit einer Bewertung von 87,6 Punkten. Für die Work-Life-Balance kommt die Weltmetropole damit auf einen Gesamtpunktestand von 85,2 und sichert sich somit Platz 9.

Platz 8: Zürich

Mit einem Gesamtpunktestand von 88,2 Punkten landet Zürich auf Platz acht der Städte mit der besten Work-Life-Balance. Unter anderem verdankt die Stadt diese Platzierung ihrem überzeugenden Wellness- und Fitnessangebot, denn mit einer Bewertung von exakt 93 Punkten zählt Zürich zu den Spitzenreitern. Mit 98 Punkten kann die Schweizer Hauptstadt auch beim Zugang zu Gesundheitsvorsorge überzeugen und sichert sich mit diesem Wert im internationalen Vergleich den zweiten Platz. Lediglich in Sachen Elternzeit hat auch diese Stadt noch dringenden Nachholbedarf, denn mit gerade einmal 98 Tagen bildet Zürich hinsichtlich dieses Kriteriums das Schlusslicht der Top Ten.

Platz 7: Wien

Mit 89,4 Punkten in der Gesamtbewertung sichert sich Wien den siebten Platz im Ranking. Während die Hauptstadt Österreichs in vielen Kategorien, wie der Gesundheitsversorgung und dem Stresslevel, gut abschneidet, erhält die Stadt mit gerade einmal 77,9 Punkten eine vergleichsweise geringe Bewertung beim Thema Bewohnerzufriedenheit. Mit 25 Urlaubstagen und durchschnittlich 41,1 Arbeitsstunden pro Woche ist auch die Belastung der Arbeitnehmer in der Stadt sehr hoch.

Platz 6: München

Im Ranking der Städte mit der besten Work-Life-Balance haben es insgesamt drei deutsche Städte in die Top Ten geschafft. Die bayerische Landeshauptstadt München erzielt einen Gesamtpunktestand von 90,1 und schafft es im Ranking damit auf den sechsten Platz. Einer der ganz klaren Faktoren für die Platzierung ist ein Stressfaktor, der so gering ist wie in kaum einer anderen Stadt des Rankings. Mit 30 Tagen bezahltem Urlaub pro Jahr erreicht München mitunter die Platzierung in den Top Ten. Nur in der Kategorie Kultur- und Freizeitangebot liegt München lediglich im Mittelfeld und hat demnach noch Nachholbedarf.

Platz 5: Berlin

Mit Berlin schafft es die nächste deutsche Stadt in die Top Ten der Metropolen mit der besten Work-Life-Balance. Die Bundeshauptstadt landet dabei mit 90,3 Punkten knapp vor München auf Platz sechs, kann jedoch vor allem bei einem Thema besonders viele Punkte sammeln. Berlin erzielt mit genau 100 Punkten die höchste Bewertung für LGBT+-Gleichstellung. In dieser Kategorie wurde bewertet, inwiefern die LGBT+-Community Schutz vor Diskriminierung bekommt und in welchem Maße Mitglieder der Community Aufgeschlossenheit erfahren.

Platz 4: Hamburg

Hamburg sichert sich im Ranking der Städte mit der besten Work-Life-Balance mit 93,2 Punkten Platz vier. Dabei punktet die Stadt im Norden Deutschlands besonders durch ein geringes Stresslevel und viele freie Tage. Durchschnittlich 30 Urlaubstage nehmen die Hamburger Arbeitnehmer. In den übrigen Kategorien bewegt sich die Hansestadt im internationalen Vergleich aber eher im Mittelfeld.

Platz 3: Kopenhagen

Mit 93,8 Punkten schafft es die Hauptstadt Dänemarks auf den dritten Platz im Ranking der Städte mit der besten Work-Life-Balance. Besonders das vergleichsweise niedrige Arbeitspensum von durchschnittlich 37,5 Stunden pro Woche und ein geringes Stresslevel verschaffen der Stadt einen Platz auf dem Siegertreppchen. Doch mit nur 364 Tagen bezahlter Elternzeit hat die Metropole in dieser Kategorie eindeutig noch Nachholbedarf, denn der Zweitplatzierte bietet fast dreimal so viele Tage an.

Platz 2: Helsinki

Helsinki schafft es im Ranking nicht nur auf den zweiten Platz, sondern ist gleich in mehreren Kategorien auf dem ersten Platz. Denn die finnische Hauptstadt ist Vorreiter in Sachen Elternzeit und bietet satte 1190 Tage bezahlte Elternzeit. Hinzu kommen im Schnitt 30 Urlaubstage für Arbeitnehmer und damit ein weiterer erster Platz im Ranking. Auch in der Kategorie Verhältnis von Männern und Frauen in Politik, Bildung und Wirtschaft ist die finnische Hauptstadt Spitzenreiter und kommt auf 97,9 Punkte. Wichtigster Faktor ist jedoch, dass Helsinkis Bewohner mit ihrer Stadt so zufrieden sind wie sonst keine im Ranking - die Stadt erhält hier die volle Punktzahl.

Platz 1: Oslo

Oslo ist im Ranking der Städte mit der besten Work-Life-Balance nicht nur auf dem ersten Platz, sondern schafft dies auch noch mit voller Punktzahl. Oslo sticht gleich in mehreren Kategorien hervor und kann sich mehr als einmal als Spitzenreiter positionieren. Mit 39,9 Stunden haben Arbeitnehmer in der norwegischen Hauptstadt im internationalen Vergleich mitunter die kürzesten Wochenarbeitszeiten und auch das Verhältnis von Männern und Frauen in Politik, Bildung und Wirtschaft kann sich mit einem Wert von 94,5 sehen lassen. Auch im Bereich psychische Gesundheitsvorsorge führt Oslo das Ranking an und kommt auf einen Wert von 100 Punkten. Lediglich in Sachen Kultur- und Freizeitangebot, genommener Urlaubstage und bezahlter Elternzeit schneidet die Stadt nicht sonderlich gut ab.

Isabell Tonnius / Redaktion finanzen.net

