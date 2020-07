Hundesteuer: Das sind die zehn günstigsten Großstädte Deutschlands

Hundesteuer ist Ortssache

In Deutschland muss jeder, der einen Hund hält, egal ob als Zucht- oder Haustier, Hundesteuer bezahlen. Allerdings ist dafür keine einheitliche Summe festgelegt. Die Höhe der zu bezahlenden Hundesteuer wird von jeder Gemeinde selbst bestimmt. Tendenziell sind die Hundesteuern in den Großstädten höher als in den kleineren, ländlichen Gemeinden. Wichtig zu wissen ist, dass sich die Hundesteuerpflicht nicht danach richtet, wer den Hund letztendlich besitzt, sondern wer ihn hält: Denn ist der Hundebesitzer nicht gleich der Hundehalter, ist der Hundehalter hundesteuerpflichtig und die Höhe der Hundesteuer richtet sich nach dem Wohnort des Hundehalters.

Die Hundesteuer in den Top 8 Städten

Die Hundesteuer in den Top acht Städten Deutschlands erweist sich in der Höhe als unterschiedlich. In Hamburg und Leipzig müssen Hundebesitzer mit 90 und 96 Euro pro Jahr am wenigsten im Vergleich der Top 8 Städte bezahlen. In München müssen Hundehalter 100 Euro für ihren Vierbeiner hinblättern, in Frankfurt am Main 102 Euro und in Stuttgart 108 Euro. Danach folgt in einem etwas größeren Abstand Berlin mit 120 Euro Hundesteuer, getoppt von Hannover mit 132 Euro Hundesteuer und Köln mit 156 Euro Hundesteuer. Die angegebenen Preise beziehen sich jeweils auf den ersten gehaltenen Hund, Stand ist der 20. Juni 2020.

Das sind die zehn Großstädte mit der günstigsten Hundesteuer

Neben den Top 8 Städten erstellte tierchenwelt.de ein Ranking aller 76 Großstädte zu den höchsten und niedrigsten Hundesteuersätzen in Deutschland, welches Änderungen entsprechend aktualisiert wurde, Stand ist der 20. Juni 2020. Die Großstadt mit der geringsten Hundesteuer ist Ingolstadt, dort müssen Hundehalter lediglich 65 Euro bezahlen. Danach folgen Paderborn mit jährlich 72 Euro und Neuss mit einer jährlichen Hundesteuer von 79 Euro. Die nächsten Plätze belegen einige bayrische Städte, die zu den günstigsten deutschen Städten bezüglich der Hundesteuer gehören: Regensburg und Würzburg verlangen jeweils 80 Euro. Augsburg und Jena erheben beide mit 84 Euro Hundesteuer pro Jahr geringfügig mehr. Hamburg, eine der größten Städte Deutschlands, verlangt im Großstadtvergleich mit 90 Euro vergleichsweise wenig und kann diesbezüglich als Hundehalter-freundlich bezeichnet werden. In Bremerhaven und Hamm müssen Hundehalter ebenfalls 90 Euro für das Halten ihres Vierbeiners an die Stadt bezahlen.

Redaktion finanzen.net