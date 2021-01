Studium: Diese Absolventen verdienen das höchste Einstiegsgehalt

Im Durchschnitt verdienen Hochschulabsolventen beim Berufseinstieg bundesweit rund 24 Prozent mehr als Berufseinsteiger mit abgeschlossener Lehre - natürlich schwankt dieser Wert von Branche zu Branche. Dies entspringt dem neuen Gehaltsreport für Absolventen 2020/2021 der Online-Jobbörse Stepstone. Die entsprechenden Daten wurden im Zeitraum September 2019 bis August 2020 in Deutschland erhoben.

Aufgeschlüsselt nach Studiengängen: Medizin und Zahnmedizin mit höchstem Einstiegsgehalt

Stepstone zufolge stehen die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin auf Platz eins im bundesweiten Ranking: Das durchschnittliche Einstiegsgehalt der Absolventen beträgt hier 59.500 Euro brutto jährlich. Auf Platz zwei steht der Master Wirtschaftsingenieurwesen (52.800 Euro Einstiegsgehalt) und auf Platz drei der Abschluss in Rechtswissenschaften mit 52.300 Euro Einstiegsgehalt im Median. Im oberen Mittelfeld finden sich dicht hinter dem Einstiegsgehalt der Juristen die Gehälter der Berufseinsteiger mit Masterabschluss in Informatik, Psychologie, Biologie und Chemie.

Im unteren Bereich hingegen liegen das Brutto-Einstiegsgehalt von Absolventen der Kategorie Geisteswissenschaften mit durchschnittlich 36.500 Euro und mit 36.400 Euro auch das der Geschichts- und Kulturwissenschaftler. Am wenigsten verdienen Absolventen von Design-Studiengängen mit einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt von 35.800 Euro brutto.

Boni, Provisionen, Prämien, Urlaubsgeld etc. wurden von StepStone bereits in das Brutto-Gehalt eingerechnet.

Im Süden und in den Großstädten ist das Einstiegsgehalt für Hochschulabsolventen am höchsten

Auch nach Großstädten lässt sich das erreichbare Einstiegsgehalt aufschlüsseln: StepStone zufolge verdienen Absolventen in Stuttgart mit durchschnittlich 49.355 Euro brutto am meisten. Auch in München (48.384 Euro) und Frankfurt (47.604 Euro) liegt das durchschnittliche Einstiegsgehalt eher am oberen Ende der Skala.

Nach Bundesländern aufgeschlüsselt verdienen Hochschulabsolventen in Baden-Württemberg mit durchschnittlich 47.800 Euro brutto dicht gefolgt von den Berufseinsteigern in Bayern (47.400 Euro) am meisten. Das niedrigste Einstiegsgehalt gibt es in Sachsen, wo Absolventen im Median 38.400 Euro brutto verdienen.

Übrigens: Einer anderen Studie von Absolventa zufolge liegen die deutschen Einstiegsgehälter für Hochschulabsolventen im europäischen Vergleich im oberen Mittelfeld.

Absolvent mit Master oder Bachelor, männlich oder weiblich?

"Generell gilt, dass Unternehmen sich den akademischen Abschluss ihrer jungen Neuzugänge etwas kosten lassen", fasst StepStone zusammen. Tatsächlich ist das Einstiegsgehalt von Master-Absolventen dabei bundesweit durchschnittlich 5.200 Euro höher als das der Absolventen mit Bachelor-Abschluss (42.169 Euro), promovierte Absolventen erhalten mit durchschnittlich 56.260 Euro das höchste Einstiegsgehalt. Außerdem, so StepStone, liegt das durchschnittliche Einstiegsgehalt männlicher Absolventen mit 47.431 Euro brutto deutlich höher als das der Hochschulabsolventinnen (42.278 Euro).

Zu guter Letzt ist das Einstiegsgehalt dem Report zufolge abhängig von der Unternehmensgröße: Während kleinere Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern im Median 40.000 Euro zahlen können, verdienen Berufseinsteiger in Großkonzernen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern auch bis zu 10.000 Euro mehr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, Westend61/Getty Images