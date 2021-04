StepStone: Diese Branchen sind mit ihrem Gehalt am zufriedensten

StepStone hat im Februar 2021 einen Gehaltsreport herausgegeben und berichtet darin über die Zahlen und Fakten bezüglich der Bruttogehälter in Deutschland. Auch die Zufriedenheit der Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt wurde untersucht.

Ausgeglichene Zufriedenheit - jeder Zweite hätte gerne ein höheres Gehalt

StepStone stellt auf Basis von rund 250.000 Gehaltsdaten aus dem Zeitraum Januar 2019 bis September 2020 zunächst fest, dass die Durchschnittsgehälter im Süden am höchsten ausfallen: Auf Platz eins der Durchschnittgehälter steht Hessen mit 60.936 Euro jährlich, gefolgt von Baden-Württemberg (60.182 Euro jährlich) und Bayern (60.013 Euro jährlich). Auch in anderen Bundesländern wie etwa Hamburg liegen die Gehälter recht hoch. Der gesamtdeutsche Durchschnitt liegt bei einem Gehalt von 56.985 Euro im Jahr.

Dabei fand StepStone heraus, dass rund 50 Prozent der Angestellten mit ihrem Gehalt zufrieden sind - und jeder zweite demnach gerne ein höheres Gehalt hätte. Nur jeder Zehnte ist überhaupt nicht zufrieden mit der Höhe seines Gehalts. Letztere Gruppe verdient im Schnitt 40.517 Euro jährlich. Sechs Prozent der Arbeitnehmer sind hingegen sehr zufrieden mit ihrem Gehalt und verdienen in ihrer aktuellen Position 81.503 Euro jährlich.

Ärzte verdienen in Deutschland am meisten, Angestellte im Personalwesen sind aber zufriedener

Unter den verschiedenen Berufsgruppen gibt es am meisten unzufriedene Angestellte im Bereich Gesundheit, Pflege und Soziales sowie die wenigsten sehr zufriedenen Mitarbeiter im medizinischen Bereich - und das, obwohl Mediziner deutschlandweit mit durchschnittlich 89.539 Euro am meisten verdienen. Platz zwei der höchsten Gehälter besetzen die Finanzexperten mit 73.847 Euro jährlich, Platz drei die Juristen (68.642 Euro jährlich) und Platz vier die Unternehmensberater (64.173 Euro jährlich). Auf dem fünften Platz im deutschlandweiten Ranking stehen die Banker mit einem Durchschnittsgehalt von 62.744 Euro jährlich.

Die meisten sehr zufriedenen Angestellten arbeiten laut Report im Personalwesen, auch wenn sie nicht in einer der fünf bestbezahltesten Branchen tätig sind. Im Schnitt sind 52 Prozent der Angestellten im Personalwesen zufrieden mit ihrem Gehalt, dasselbe gilt für die Branchen Finanzen, Versicherung, Banking und Beratung. Die Höhe des Gehalts hängt außerdem nicht nur von der Branche, sondern auch von der Größe des Unternehmens ab: So zahlen Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern im Schnitt 73.422 Euro jährlich, kleine und mittelständische Unternehmen mit maximal 500 Angestellten 57.311 Euro jährlich und Unternehmen mit maximal zehn Mitarbeitern nochmal rund ein Viertel weniger.

Besseres Gehalt für Führungskräfte, Männer und Studienabsolventen

Des Weiteren haben in den verschiedenen Branchen die Position, das Geschlecht sowie der vorzeigbare Abschluss Einfluss auf die Höhe des Gehalts: So erhalten Führungskräfte im Schnitt ein jährliches Gehalt von 66.130 Euro, was um etwa 16.500 Euro höher ist als das der Angestellten ohne Personalverantwortung. Unter den Personalverantwortlichen variiert das Gehalt zudem abhängig von der Anzahl der unterstellten Mitarbeiter. Männer verdienen im bundesweiten Schnitt 60.549 Euro jährlich und liegen damit sechs Prozent über dem allgemeinen Durchschnitt, während Frauen nur 49.074 Euro jährlich verdienen und damit 14 Prozent unter dem allgemeinen Durchschnitt liegen - auch hier dürfte die Zufriedenheit also variieren.

Zu guter Letzt verdienen Personen mit abgeschlossenem Studium im Schnitt 65.853 Euro jährlich und Personen ohne abgeschlossenes Studium 49.247 Euro. Außerdem spielt die Berufserfahrung bei der Höhe des Gehalts eine große Rolle, wie StepStone mit der Datenerhebung aufzeigt.

Wichtig zu beachten: Die Studie vergleicht lediglich die Zufriedenheit mit den Gehältern - nicht aber die allgemeine Zufriedenheit der Angestellten in den verschiedenen Branchen. Wer also in einer Branche arbeiten möchte, in der er möglichst zufrieden sein kann, sollte sich nicht nur auf die Gehälter fokussieren sondern auch andere Faktoren wie etwa die Arbeitsbedingungen in die Berufsentscheidung einfließen lassen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ILYA AKINSHIN / Shutterstock.com