Steuerbescheid

Kein Geld verschenken: So prüft man seinen Steuerbescheid und reagiert bei Fehlern richtig

17.03.25 06:19 Uhr

Beim Thema Steuer ist die Abgabe der Steuererklärung leider nur die halbe Miete, da auch die Antwort des Finanzamts einer genauen Prüfung unterzogen werden sollte. Denn auch in die Arbeit der Beamten können sich Fehler einschleichen, sodass sich der Blick auf den Steuerbescheid lohnen kann. So kann man diese am besten aufspüren.

Wer­bung

So findet man Fehler im Steuerbescheid Der erste Blick fällt beim Erhalt des Steuerbescheids natürlich auf die erste Seite, die einem den gewünschten Überblick verschafft, denn hier findet man eine zusammenfassende Kurzberechnung. Weicht die vom Finanzamt aufgestellte Erstattung oder Nachzahlung von dem erwarteten Wert ab, rät Finanztest dazu, als erstes den Bescheid mit der eigenen Erklärung abzugleichen. Beim Erkennen der Abweichungen können manche Softwareprodukte wie Elster hilfreich sein, denn diese heben die Diskrepanzen digital hervor. Manchmal kommt es vor, dass bestimmte Sonderausgaben nicht anerkannt werden. Dann gilt es genau zu prüfen, ob alle relevanten Faktoren wie Arbeitsmittel, Versicherungsbeiträge und Steuervorauszahlungen korrekt berücksichtigt wurden. Das Finanzamt ist in der Pflicht, sämtliche Abweichungen schriftlich zu begründen. Stellt man fest, dass der Steuerbescheid Fehler enthält, kann man Widerspruch einlegen.



Mit Ihrer nächsten Steuererklärung durchschnittlich 1.063 Euro in 17 Minuten zurückholen. Starten Sie jetzt Ihre Steuererklärung mit wundertax*



Wer­bung Wer­bung Bis wann muss der Einspruch erfolgen? Hat man den Steuerbescheid ganz genau mit der Steuererklärung verglichen und ist zu der Überzeugung gekommen, dass man an irgendeiner Stelle zu Unrecht benachteiligt wurde, hat man einen Monat Zeit um Widerspruch einzulegen. Genauer gesagt läuft die Frist einen Monat und drei Tage nach dem Datum des Poststempels ab. Danach ist der Steuerbescheid rechtskräftig und somit unabänderlich. Davon ausgenommen sind nur solche Bescheide, die vom Finanzamt "teilweise vorläufig" ausgestellt werden. Dies kommt in der Regel dann vor, wenn zu bestimmten Sachfragen noch kein abschließendes Gerichtsurteil gesprochen wurde. Die davon betroffenen Punkte im Steuerbescheid können dann auch nach Ablauf der Frist noch geändert werden, für alles andere gilt die reguläre Frist jedoch weiterhin. Richtig Einspruch einlegen Den Einspruch kann man dem Finanzamt sowohl schriftlich als auch per Mail zukommen lassen, es genügt ein formloses Schreiben ohne Begründung. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es dann jedoch zwingend erforderlich, den Einspruch zu begründen und mit Tatsachen und Belegen zu untermauern. Der Inhalt des Einspruchs muss sich nicht auf das Aufzeigen von der Steuererklärung betreffenden Fehlern beschränken, sondern darf auch die Ergänzung von zuvor ausgelassenen steuermildernden Abgaben enthalten. Sollte man auf Fehler stoßen, die sich zu den eigenen Gunsten auswirken, darf mach sich freuen: Laut dem Lohnsteuerhilfeverein VLH muss man das Finanzamt auf solche nämlich nicht hinweisen.



"Sei doch nicht besteuert ist das perfekte Buch für alle, die sich jedes Jahr um die Steuererklärung drücken, nicht wissen, was sie eigentlich alles absetzen können und das Gefühl haben, dass sie einfach viel zu viel an den Fiskus zahlen." Ein Buch von Fabian Walter aka Steuerfabi. Hier auf Amazon bestellen*



Wer­bung Wer­bung Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gunnar Pippel / Shutterstock.com