Neue Strategie: Warner Bros bringt 2021 Filme gleichzeitig auf HBO Max und in die Kinos

Ungewöhnliche Maßnahmen in beispiellosen Zeiten

Die Filmgesellschaft Warner Bros hat sich entschlossen, ihre Filme 2021 gleichzeitig auf ihrem Streaming-Dienst HBO Max und in den Kinos herauszubringen. Der Grund für die Entscheidung sei die Corona-Krise, teilte Warner Bros in der ersten Dezemberwoche mit. Wegen der coronabedingten Kinoschließungen mussten in den vergangenen Wochen die Starttermine einiger Kinofilme mehrmals nach hinten verschoben werden. Insgesamt 17 Filme von Warner Bros sollen deshalb im Jahr 2021 nach der neuen Veröffentlichungsstrategie starten. Darunter sind Filmproduktionen wie "Suicide Squat", "Matrix 4", "Tom & Jerry" und "Godzilla vs. Kong".

"Wir leben in beispiellosen Zeiten, die nach kreativen Lösungen verlangen. Niemand wünscht sich Filme auf der großen Leinwand mehr zurück als wir. Wir wissen, dass neue Inhalte das Herzblut für Kinos sind, aber wir müssen das mit der Tatsache ausbalancieren, dass die meisten Kinos in den USA das Jahr 2021 über wahrscheinlich nur mit begrenzter Kapazität betrieben werden", berichtet Warner Bros-CEO Ann Sarnoff in der Pressemitteilung vom 3. Dezember.

Wie genau werden Filmveröffentlichungen laufen?

Es ist derzeit geplant, dass die Filme gleichzeitig bei HBO Max und den Kinos gelauncht werden. Die Filme sollen dann einen Monat lang im Streamingdienst erhältlich sein und währenddessen auch in den Kinos angesehen werden können. Nach einem Monat können sich die Fans die Filme dann zunächst nur noch im Kino anschauen.

Warner Bros wagt bereits am 25. Dezember 2020 einen Teststart mit dem Film "Wonder Woman 1984", der nach eben dieser Strategie herausgebracht werden soll.

Die Konkurrenz betreibt diese Vermarktungsstrategie bereits

Disney verfolgt eine ähnliche Methode für das Launchen von Filmproduktionen und veröffentlichte bereits 2020 Filme auf dem eigenen Streaming-Kanal Disney+ statt im Kino. Im Gegensatz zu Disney+ ist HBO Max jedoch weltweit noch nicht so verbreitet.

