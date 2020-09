Tesla-Konkurrent Lucid präsentiert erstes Fahrzeug

Aktien in diesem Artikel Tesla 338,20 EUR

Lucid Motors stellt Fahrzeug vor

Elektromobilität ist die Zukunft, dennoch schien es lange so, als würde kein Autohersteller mit den Innovationen aus dem Hause Tesla konkurrieren wollen. Doch mit der Zeit treten vermehrt alte und neue Gesichter in den Markt der Elektromobilität ein. So auch das Startup Lucid Motors, welches sich seit 2007 mit der Entwicklung von vollelektrischen E-Autos beschäftigt.

Nun hat das Unternehmen aus Kalifornien den ersten verkaufsfertigen Wagen vorgestellt, womit das Tesla Model S in den Schatten gestellt werden soll. Der Lucid Air Sedan soll schneller, effizienter und geräumiger sein. Lucid-CEO und ehemaliger Entwickler bei Tesla, Peter Rawlinson, kommentierte den Lucid Air CNBC zufolge bei der Veröffentlichung des Fahrzeuges wie folgt: "Was wir haben ist ein Durchbruch für Elektroautos. Das liegt nicht nur an den Batterien, sondern an dem entstandenen Gesamtprodukt."

Your dream car is no longer a dream. Tune in NOW for Dream Ahead, the official global reveal of the production #LucidAir. https://t.co/kS1YxV7TSE - Lucid Motors (@LucidMotors) September 9, 2020

Enorme Reichweite in wenigen Minuten

Laut Rawlinson sei der Air Sedan 17 Prozent energieeffizienter als die Tesla-Konkurrenz, sodass eine bessere Reichweite mit weniger Batteriezellen erreicht werden könne. Vollgeladen soll der Air laut Hersteller über eine Reichweite von 832 Kilometern verfügen.

"Das hat es vorher noch nicht gegeben. Ein Elektroauto , welches über eine Reichweite von 500 Meilen verfügt und dabei das schnellste Ding auf dem Planeten ist", preist Rawlinson das Fahrzeug an.

Der spezielle Akku soll innerhalb von 20 Minuten Ladezeit bereits eine Reichweite von 483 Kilometern leisten können, wobei das maximale Ladetempo bei circa 32,2 Kilometern pro Minute liegt.

In der Basisvariante soll das Fahrzeug 80.000 US-Dollar kosten bis hin zur ‘Dream Edition‘ für 169.000 US-Dollar.

Mit 1.080 PS an der Konkurrenz vorbei?

Hinsichtlich der Power werden die Fahrzeuge je nach Ausstattung variieren, wobei das Spitzenmodell mit 1.080 PS ausgestattet ist. Von Null auf 100 Kilometer pro Stunde soll es der Air in rund 2,5 Sekunden schaffen, womit der Lucid Air dem Tesla Model S klar davonfährt. Mitte 2021 soll das Top-Modell in den Farben schwarz, weiß und gold im Handel bereitstehen.

Die günstigeren Varianten, welche sich hauptsächlich in der Ausstattung sowie der Motorisierung unterscheiden, sollen bis zum vierten Quartal 2022 erscheinen.

"Lucid Motors wird davon angetrieben das Elektroauto besser zu machen und gleichzeitig hilft es dabei die gesamte Industrie in Richtung nachhaltige Mobilität zu treiben. Das Ziel dieses unermüdlichen Herangehens, das weltweit fortgeschrittendste Elektrofahrzeug zu entwickeln, ist es, die gesamte Weltbevölkerung mit nachhaltiger, emissionsfreier Fortbewegung zu bereichern […]", kommentiert Rawlinson gegenüber Euro Weekly News.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images, Naypong Studio / Shutterstock.com