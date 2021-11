Elon Musk verspricht, Welthunger zu beenden - jedoch nur unter einer Bedingung

Der Visionär und Unternehmer Elon Musk machte kürzlich wieder von sich reden. In die Schlagzeilen schaffte es der Tausendsassa am 31. Oktober durch einen Twitter -Beitrag, der als potenzielle Zusage für eine Jahrhundert-Spende gewertet werden kann.

Elon Musks Vermögen

Die Gründung zahlreicher Unternehmen, wie jene des Elektroauto- und Photovoltaik-Konzerns Tesla sowie des Raumfahrtunternehmens SpaceX, machte Elon Musk zu einem der reichsten Menschen der Welt. Einen zusätzlichen finanziellen Schub versetzte Tesla kürzlich eine Transaktion des Autovermieters Hertz. Dieser kündigte an, ganze 100.000 Elektrofahrzeuge des Unternehmens für seine Fahrzeugflotte zu kaufen und ließ den Tesla-Kurs damit in die Höhe schießen. Für das Musk’sche Vermögen bedeutete dies ein Plus von rund 36 Milliarden US-Dollar - eine Summe, die ihn offiziell zum reichsten Menschen der Welt machte. Durch den Tesla-Hertz-Deal stieg Musks Vermögen laut Berechnungen des Finanznachrichtendiensten Bloomberg auf über 300 Milliarden US-Dollar an. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass mit seinem Vermögen auch der Druck steigt, dieses für das Gemeinwohl einzusetzen.

UN-Welternährungsprogramm appelliert an Elon Musk/h2>

Gegenüber CNN BUSINESS sprach David Beasley, Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, von "sechs Milliarden Dollar, um 42 Millionen Menschen zu helfen, die buchstäblich sterben werden, wenn wir sie nicht erreichen" und appellierte weiterhin an Tech-Milliardäre wie Elon Musk und Jeff Bezos, ihr Vermögen für das Beenden des Welthungers einzusetzen. Am 28. Oktober wandte sich Beasley sogar direkt an den Tesla-Gründer, indem er ihm in einem Twitter-Beitrag zuerst für seinen gelungenen Tesla-Hertz-Deal gratulierte, um ihn im Anschluss darauf aufmerksam zu machen, dass bereits ein Sechstel des 36 Milliarden US-Dollar schweren Transaktionsvolumens 42 Millionen Bedürftige retten könnte. Die Debatte mitverfolgend teilte Dozent und Gründer Dr. Eli David ein Foto des CNN BUSINESS-Artikels mit der Intention, die genauen Berechnungsgrundlagen der UN-Welternährungsprogramms zu erfragen.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. - Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Diese Bedingung stellt Elon Musk

Sich die gleiche Frage wie Dr. Eli David stellend, reagierte Musk nur einen Tag später auf den UN-kritischen Tweet. In seiner Antwort zeigte sich der Tesla-Gründer tatsächlich offen gegenüber der Milliardenspende. Im Sinne der Transparenz forderte er jedoch gleichzeitig Beweise für die Behauptung Beasleys, sechs Milliarden US-Dollar, könnten den Welthunger beenden. Musk ging sogar noch einen Schritt weiter und versprach, seine Tesla-Anteile mit sofortiger Wirkung zu verkaufen und den daraus resultierenden Gewinn zu spenden, wenn er eine Erklärung dafür bekäme, wie das Hungerproblem durch diese Summe gelöst werden könnte. Die Berechnungen müssten dabei transparent sein, sodass auch die Öffentlichkeit nachvollziehen könnte, wofür das Geld eingesetzt wird.

