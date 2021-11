Einst teuerster Neuwagen der Welt: Das macht den Bugatti La Voiture Noire so wertvoll

Bugatti La Voiture Noire

Interessant ist das Bugatti-Modell vor allem wegen seiner Entstehungsgeschichte. Im Jahr 2019 wurde das Modell auf dem Autosalon in Genf vorgestellt, wie Esquire berichtet. Das La Voiture Noire (zu Deutsch: Das schwarze Auto) wurde zum Anlass des 110-jährigen Jubiläums präsentiert und ist eine Hommage an den Bugatti Type 57 SC Atlantic, welchen man auch für das Design als Vorbild nahm. Von dem Bugatti Type 57 SC Atlantic, der zwischen 1936 und 1938 produziert wurde, gibt es heute nur noch vier Fahrzeuge. Einer davon gehört Berichten zufolge dem Modedesigner Ralph Lauren und ein weiterer gilt als verschollen. Die Karosserie des Bugatti-Einzelstücks wurde aus Kohlefaser handgefertigt. Doch nicht nur die Geschichte und das Design des La Voiture Noire sind besonders, auch die Leistung des Wagens sprechen für sich. Mit 1.500 PS und 1.600 Newtonmeter braucht der Sportwagen nur drei Sekunden um von null auf 100 Stundenkilometer zu beschleunigen. Der hohe Preis von 16,7 Millionen Euro resultiert also aus der Kombination von verschiedenen Faktoren, wie der handgefertigten Karosserie, der hohen Leistung und der Entstehungsgeschichte.

Platz vier unter den teuersten Neuwagen der Welt

Eine Zeit lang galt das Einzelstück von Bugatti als der teuerste Neuwagen der Welt. Mittlerweile belegt das La Voiture Noir von Bugatti nur noch den vierten Platz. Der teuerste Wagen der Welt ist, wie Motor1 berichtet, der Rolls-Royce Boat Tail mit einem Preis von 23 Millionen Euro. Bei dem Boat Tail handelt es sich um ein individualisiertes Einzelstück. "Im Kofferraum gibt es zum Beispiel ein gekühltes Fach für Champagner und einen speziellen Regenschirm. Der Preis wurde nie offiziell bekannt gegeben, aber gut informierte Leute sprechen von 23 Millionen Euro", so Motor1.

Unbekannter Käufer

Eine Gemeinsamkeit teilen sich das Boat Tail und das La Voiture Noire: Beide wurden an anonyme Kunden verkauft. Wie 24Auto berichtet, gab es zwar Gerüchte, dass der La Voiture Noire an den Autoliebhaber und Fußball-Profi Cristiano Ronaldo ging, jedoch wurde dies von Bugatti abgestritten. Das Boat Tail soll wie Motor1 berichtet an ein Ehepaar gegangen sein, weshalb der Verdacht aufkommt, dass es sich bei den neuen Besitzern des speziell angefertigten Wagens um das Musiker-Ehepaar Beyoncé Knowles und Jay-Z handelt.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frederic Legrand / Shutterstock.com