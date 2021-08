Fußball-Star Messi unterschreibt Zwei-Jahres-Vertrag mit PSG

Zudem gebe es eine Option auf ein drittes Jahr, teilte der französische Verein am Dienstagabend mit. Messi hatte am Sonntag seinen Abschied von FC Barcelona bestätigt. Dieser begründet die Trennung damit, dass die Vergütung für den Top-Star die finanziellen Möglichkeiten sprenge. Der mehrfache Weltfußballer war 21 Jahre lang für den Club aufgelaufen und hatte in dieser Zeit 682 Tore erzielt.

