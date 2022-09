Personalkürzungen: Bei diesen Anzeichen sollte man sich bei Tesla auf eine Entlassung vorbereiten

Aktien in diesem Artikel Tesla 283,50 EUR

Tesla hat im Juni neun Prozent des Personals gekürzt

Per E-Mail an die Belegschaft hatte Tesla-Chef Elon Musk Anfang Juni dieses Jahres angekündigt, neun Prozent des Personals entlassen zu müssen. Einer der Gründe, so Business Insider: Die neuen Fabriken in Berlin-Brandenburg und Shanghai seien ziemlich teuer.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx - Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2018

Welche Angestellten von den Entlassungen betroffen waren, wurde dabei offenbar erst sehr kurzfristig mitgeteilt. Drei anonyme ehemalige Beschäftigte haben Business Insider erzählt, wie sich ihre Entlassungen im Rahmen der Personalkürzungen angekündigt haben. Eine ehemalige Angestellte aus dem Vertrieb sagt ganz deutlich: "Meine Theorie ist, dass das die erste Entlassungswelle ist. Ich glaube nicht, dass es genug Arbeit für alle Angestellte geben wird." Musk hatte zuvor angekündigt, es bei einer großen Personalkürzung belassen zu wollen. Es bleibt abzuwarten, ob die ehemalige Angestellte die Unternehmenspolitik richtig einschätzt.

Mehr Manager und Sicherheitspersonal als üblich auf den Gängen

Über den Tag seiner Entlassung berichtet ein ehemaliger IT-Mitarbeiter der Tesla-Fabrik in Freemont: "Irgendwie kam mir eine Szene von ‘The Wolf of Wall Street’ in den Kopf - darin wird ein Unternehmen aufgelöst und alle Angestellten weinen. So hat es sich für mich auch angefühlt, als ich die Tesla-Fabrik in Kalifornien zum letzten Mal verließ." Ganz allgemein sei die Stimmung an diesem Tag seltsam gewesen. So seien seine Vorgesetzte und ihr Chef ausnahmsweise vor ihm im Büro gewesen - "Allein diese Tatsache machte mich stutzig." Eine Vorgesetzte sei ins Büro gekommen, habe ihre Sachen abgestellt und sei wortlos wieder gegangen, es gingen Gerüchte herum, denen zufolge bereits am Vortag ein langjähriger Angestellter entlassen worden sei.

Ein anderer Tesla-Fabrikarbeiter berichtet ebenfalls von außergewöhnlich vielen Managern vor Ort, und der ehemalige IT-Angestellte erzählt: "An den Haupteingängen waren Sicherheitsleute aufgestellt und begleiteten Leute hinaus. Ich sah Menschen in der Lobby weinen und fragte mich, was passiert war."

Die Entlassungen kommen plötzlich

Sowohl auf ihn als auch die ehemalige Angestellte aus dem Vertrieb trifft zu: Tesla hat die Angestellten mit den Entlassungen überrascht. Beide waren erst seit wenigen Monaten bei Musks Unternehmen angestellt und hatten gute Arbeit und viele Überstunden geleistet. Für den ehemaligen IT-Angestellten war es eine unscheinbare Einladungsmail zum Meeting im Besprechungsraum, für die Kollegin aus dem Vertrieb eine um ein Uhr nachts verschickte Mail, man möge sich am nächsten Tag für ein vierstündiges Zoom-Meeting Zeit nehmen. Das vierstündige Meeting entpuppte sich als Großversammlung mit 250 Angestellten, die allesamt entlassen wurden. Der IT-Experte aus Kalifornien wurde im Einzelgespräch mit zwei Vorgesetzten und der Personalleitung entlassen, danach wartete vor der Tür Sicherheitspersonal mit seinen persönlichen Gegenständen. "Ich durfte mich nicht einmal von meinen Kollegen verabschieden."

Viel Vorlauf scheint Tesla seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern also nicht zu geben, um sich mental auf die Entlassung einzustellen. Die Berichte der drei ehemaligen Angestellten dürften jedoch Anhaltspunkte geben, um sich zumindest kurzfristig vorbereiten zu können und im Besprechungsraum nicht völlig kalt erwischt zu werden.

Redaktion finanzen.net

