Treueprogramm

Der Discounter Lild hat mit Lidl Plus sein eigenes Treueprogramm für Kunden. Mit der App können Lidl-Kunden Rabatte bekommen und Gratisprodukte ergattern.

Zahlreiche Vorteile mir der Lidl Plus-App

Mit jedem Scan der digitalen Lidl Plus Kundenkarte an der Kasse können Kunden von zahlreichen Vorteilen profitieren, bewirbt der Discounter sein Kundentreueprogramm. Dazu zählen unter anderem regelmäßig wechselnde Coupons, mit denen Lidl Plus-Kunden Artikel aus dem Markt günstiger erhalten - zum Beispiel zehn Prozent auf ausgewählte Pasta und Konserven. Zudem gibt es Gratisprodukte und Gutschriften, die ab einem bestimmten Einkaufswert eingelöst werden können, oder 2-für-1-Aktionen, bei denen man ein Produkt kauft und ein zweites kostenlos dazu erhält. Außerdem gibt es innerhalb der App "Rabattsammler"-Aktionen, mit denen sich Gratis-Artikel freischalten lassen. Wird innerhalb eines Monats für einen bestimmten Warenwert eingekauft, werden zum Beispiel Gutscheine für Artikel aus dem Sortiment freigeschaltet. Mithin profitieren Lidl Plus-Kunden von vielen weiteren Funktionen wie dem digitalen Kassenbon direkt in der App, der digitalen Zahlfunktion Lidl Pay, einer Einkaufsliste, E-Mobilität, sowie Partnervorteilen und andere Aktionen.

Die Lidl Plus-App ist kostenlos für Android und iPhone verfügbar und stellt die digitale Kundenkarte des Discounters dar. Nach der Registrierung bei Lidl Plus bekommen Kunden direkt Zugriff auf zahlreiche Vorteile. Zudem erhalten Kunden direkt nach der Einrichtung des Lidl Plus-Accounts einen Willkommensrabatt in Höhe von fünf Euro.

Dies sollten Verbraucher beachten

Natürlich versucht auch der Discounter im Gegenzug seine Vorteile aus der App zu ziehen. Kunden, die Lidl Plus nutzen, müssen persönliche Daten wie Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer hinterlegen. Auch kann das Einkaufsverhalten gegebenenfalls ausgewertet werden, so der Hinweis des Verbraucherportals Chip.

Für Verbraucher, die generell bei Lidl einkaufen gehen, kann sich die Lidl Plus-App durchaus lohnen. Dabei sollte man jedoch darauf achten, dass man Produkte nicht nur aus dem Grund kauft, weil man für diese einen Coupons besitzt - ansonsten legt man am Ende drauf.

Redaktion finanzen.net