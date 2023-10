TV-Juror

Vielen ist der Musikproduzent als Juror aus verschiedenen Talentshows bekannt. Allerdings gab es auch mal dunklere Tage für ihn - im Alter von 28 Jahren war er pleite und musste wieder bei seinen Eltern einziehen. Wie kam es dazu?

Erfolgreicher Musikproduzent

Simon Cowell ist ein britischer Musikproduzent, Fernsehproduzent und Juror in verschiedenen Fernsehsendungen. Er wurde am 7. Oktober 1959 in London, England, geboren. Cowell ist vor allem für seine Rolle als Juror in Talentwettbewerben wie "Pop Idol", "The X Factor" und "Britain's Got Talent" bekannt. Er begann seine Karriere in der Musikindustrie als Talentmanager und produzierte Hits für verschiedene Künstler. Später gründete er sein eigenes Plattenlabel namens Syco Entertainment, das unter anderem Künstler wie One Direction, Leona Lewis und Little Mix unter Vertrag nahm. Cowell ist auch für seinen unverblümten und oft kritischen Kommentarstil bekannt. Seine Meinung als Juror hat oft großen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg der Kandidaten in den Talentwettbewerben. Seine Persönlichkeit und seine Erfolge haben ihm den Ruf eines der einflussreichsten und bekanntesten Persönlichkeiten in der Unterhaltungsindustrie eingebracht. Sein Vermögen wird laut der Sunday Times Rich List auf 483 Millionen US-Dollar geschätzt. Doch er war nicht immer so reich - wie Cowell selbst berichtet, war er mit 28 pleite und stand kurz vor dem Bankrott.

Cowell hat einen guten Rat für junge Menschen

Obwohl er in seinen Zwanzigern bereits in der Musikindustrie etwas Erfolg hatte und neue Künstler unter Vertrag nahm, habe er nicht gewusst, wie man mit Geld umgeht. "Über was ich nichts gelernt habe, waren Kreditkarten", so Cowell auf der Advertising Week Europe laut CNBC. Anstatt das Geld klug zu investieren, kaufte er einen Porsche und ein Haus, das er sich eigentlich nicht leisten konnte. Nachdem er sein ganzes Geld ausgegeben und Schulden gemacht hatte, musste er im Alter von 28 Jahren wieder mit seinen Eltern einziehen. Erst in seinen Mittdreißigern ging es wieder bergauf. Der größte Fehler von ihm bestand darin, dass er keine Geduld hatte und wollte, dass alles "über Nacht" passiert - ein guter Rat für junge Menschen, die zum ersten Mal Geld verdienen.

Redaktion finanzen.net