UEFA

Fußball ist mittlerweile ein Milliardengeschäft geworden, an dem die Klubs je nach Teilnahme an den großen Turnieren ordentlich mitverdienen. Doch wie viel wird den Klubs tatsächlich ausgezahlt?

Milliardenumsätze für die UEFA

Bereits in der Saison 21/22 verzeichnete die UEFA, der europäische Fußballverband, Rekordeinnahmen von 4,05 Milliarden Euro, mit geplanten Rücklagen von 500 Millionen Euro, wie Sport1 berichtet. Der größte Beitrag kam demnach von den Männer-Klubwettbewerben, insbesondere der Champions League, die 3,6 Milliarden Euro einbrachte.

Die Fußballklubs verdienen ebenfalls Milliardenbeträge. In der Saison 2021/22 generierten die Top-20-Clubs der Deloitte Football Money League, eine Rangliste der umsatzstärksten Fußball-Klubs, laut Deloitte insgesamt 9,2 Milliarden Euro. Die Umsätze wuchsen um 13 Prozent, getrieben durch erhöhte Erlöse am Spieltag und kommerzielle Einnahmen, während die Medienerlöse laut Deloitte sanken. Fußball ist also kommerziell sehr erfolgreich.

Auch in dieser Saison werden wieder Milliarden verdient und an die Klubs verteilt. Im diesjährigen Wettbewerb werden laut Sportbuzzer insgesamt 2,732 Milliarden Euro an die Klubs der Champions League, Europa League und Conference League von der UEFA ausgezahlt. Davon erhalten Teilnehmer der Champions League, dem renommiertesten Turnier, 2,032 Milliarden Euro. Europa League-Klubs bekommen 465 Millionen Euro, während in der Conference League 235 Millionen Euro verteilt werden.

Champions League

Teams, die in den Play-offs ausscheiden, erhalten 5 Millionen Euro, während alle 32 Teilnehmer der Gruppenphase ein Startgeld von 15,64 Millionen Euro bekommen, so Sportbuzzer. Siegprämien in der Gruppenphase betragen 2,8 Millionen Euro, für ein Unentschieden gibt es 930.000 Euro. Die Qualifikationsprämien steigen über die K.O.-Runden bis zum Finale, mit 9,6 Millionen für das Achtelfinale bis zu 15,5 Millionen für das Erreichen des Finales, und 4,5 Millionen Euro für den Sieg. Der Champions-League-Sieger erhält zusätzlich 3,5 Millionen Euro für die Qualifikation zum UEFA-Supercup.

Die UEFA verteilt zusätzlich 600,6 Millionen Euro basierend auf dem Klubkoeffizienten. Der am niedrigsten platzierte Champions-League-Teilnehmer erhält 1,137 Millionen Euro, wobei die Beträge mit besserer Platzierung steigen. Der Top-Platzierte bekommt 36,38 Millionen Euro. Zudem werden 300,3 Millionen Euro basierend auf dem Fernsehmarkt der Teilnehmer ausgezahlt.

Europa League

In der UEFA Europa League erhält jeder der 32 Gruppenphasenteilnehmer ein Startgeld von 3,63 Millionen Euro. Weitere Prämien sind 630.000 Euro für einen Sieg und 210.000 Euro für ein Unentschieden in der Gruppenphase. Die Prämien steigen mit dem Fortschritt im Turnier, mit bis zu 4,6 Millionen Euro für das Erreichen des Finales und vier Millionen Euro für den Gewinn. Der UEFA-Supercup-Sieger bekommt zusätzlich 3,5 Millionen Euro. Die UEFA zahlt auch Prämien basierend auf dem Klubkoeffizienten und dem Fernsehmarkt, mit 69,75 Millionen Euro bzw. 139,5 Millionen Euro im Gesamttopf.

Conference League

In der UEFA Europa Conference League erhalten Teams, die in den Play-offs ausscheiden, 750.000 Euro, während alle 32 Gruppenphasenteilnehmer 2,94 Millionen Euro Startgeld bekommen. Weitere Prämien sind gestaffelt nach Erfolg im Wettbewerb, bis hin zu 2 Millionen Euro für den Sieg. Zusätzlich werden 23,5 Millionen Euro basierend auf dem Klubkoeffizienten und dem Fernsehmarkt verteilt.

Redaktion finanzen.net