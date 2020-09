Studie beweist: Elektroautos sind deutlich umweltfreundlicher

Die Studie, deren Ergebnisse unter dem Titel "Wie sauber sind Elektroautos" in einer Pressemitteilung veröffentlicht wurden, betrachtete die CO2-Bilanz von Fahrzeugen mit verschiedenen Antriebsarten, von deren Produktion bis hin zur Entsorgung. Das Ergebnis ist eindeutig: ein Elektroauto kann im Schnitt eine deutlich bessere CO2-Bilanz als ein Pendant mit Verbrennungsmotor aufweisen.

Dreimal weniger CO2-Ausstoß

Wie aus der Studie hervorgeht, ist ein Elektroauto in Europa über den gesamten Lebenszyklus hinweg im Durchschnitt für fast dreimal weniger CO2 verantwortlich als ein vergleichbares Auto mit Verbrennungsmotor. Bis 2030 sollen sich EU-weit die Einsparungen aufgrund des wachsenden Anteiles von erneuerbaren Energien sogar vervierfachen, so Transport & Environment.

Im für die CO2-Bilanz ungünstigsten angenommenen Fall stammt die Batterie aus China und das E-Auto wird ausschließlich mit Kohlestrom geladen, wie es laut dem Informationsportal "Ecario" beispielsweise in Polen der Fall ist. In solch einem Fall würde das Elektroauto immer noch 22 Prozent weniger CO2-Emissionen als ein Dieselfahrzeug bzw. 28 Prozent weniger als ein Benzinfahrzeug ausstoßen, so die Studie. Im besten angenommenen Fall stammt die Batterie des Elektroautos aus Schweden und wird auch ausschließlich in Schweden aufgeladen. Bei diesem Fall wäre der CO2-Ausstoß der Studie zufolge um 80 Prozent geringer als bei einem Dieselfahrzeug und 81 Prozent geringer als bei einem Benzinfahrzeug.

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen einer durchgeführten Studie der Universitäten von Exeter, Nijmegen und Cambridge aus dem März dieses Jahres. Wie diese untermauert, ist das Fahren von Elektroautos in 95 Prozent der Welt umweltfreundlicher als das mit einem Benzinfahrzeug. Einzige Ausnahmen seien der Studie zufolge Länder, in denen die Elektrizität in größten Teilen noch aus Kohleenergie gewonnen wird.

Und in Deutschland?

Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu ermöglichen, konstruierte Transport & Environment ein Durchschnittsszenario für Europa, in dem das Elektroauto und dessen Batterie mit EU-weiten Durchschnittsstrom produziert wurden. Somit ist die aus der Produktion stammende CO2-Bilanz des Elektroautos bis zur Inbetriebnahme auf der Straße in diesem Durchschnittsszenario für alle EU-Länder gleich.

In diesem Fall stößt ein Elektroauto in Deutschland durchschnittlich 56 Prozent weniger CO2 aus als ein Benzin- oder Dieselfahrzeug. EU-weit liegt die CO2-Einsparung im Durchschnitt bei 63 Prozent. Selbst Polen mit einem hohen Anteil an Kohlestrom spart dann immer noch 29 Prozent der CO2-Emissionen ein. Die höchste Einsparung verzeichnen in diesem Fall Elektroautos in Frankreich und Schweden mit 77 bzw. 79 Prozent.

Real ermittelte Emissionen als Berechnungsgrundlage

Dabei berücksichtigt die von Transport & Environment durchgeführte Studie laut Ecario Aspekte, die unter früheren Studien bisher keine Berücksichtigung fanden. Als Beispiele werden die immer sauberer werdende Batterieproduktion, die mit immer weniger Kobalt vonstattengeht, oder dass der Strom in Europa zu immer größer werdenden Anteilen aus erneuerbaren Energien besteht angeführt. Als Berechnungsgrundlage übernimmt Transport & Environment einen Durchschnittswert der real ermittelten Emissionen aus der Datenbank von spritmonitor.de anstelle von Laborwerten aus NEFZ- oder WLTP-Angaben.

