Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2022

Experten des Handelsverbands erwarten erfreuliche Umsätze, wenn es um das Weihnachtsgeschäft 2022 geht. Gerechnet wird mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 5,4 Prozent im Vorjahresvergleich, was einem Gesamtumsatz von 120,3 Milliarden Euro im November und Dezember 2022 entspricht. 2021 belief sich das Weihnachtsgeschäft in Deutschland im gleichen Zeitraum auf 114,1 Milliarden Euro. Besonders aussichtsreich sind Geschenkgutscheine, Spielwaren und Bücher.

Platz 18: Das Ranking Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage, die dem Handelsverband Deutschland, kurz HDE, zur Verfügung gestellt wurde, wollen Verbraucherinnen und Verbraucher diese Saison erneut mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben als im Vorjahr - 2022 soll sich der Weihnachtsumsatz auf 120,3 Milliarden Euro belaufen. Der jährliche Weihnachtsumsatz in Deutschland steigt seit Jahren stetig an und liegt bereits seit 2019 bei über 100 Milliarden Euro. Rund ein Drittel der Befragten möchte auch 2022 wieder auf Nummer sicher gehen und deshalb auf einen All-Time-Favorit zurückgreifen. Welche Artikel und Geschenkideen es in die Top 17 der beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2022 geschafft haben, wurde im folgenden Ranking aufgelistet; Stand ist der 10. November 2022. Quelle: HDE-Prognosen, HDE-Konsumbarometer, Bild: Rido / Shutterstock.com

