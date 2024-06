Unternehmergeist

Grant Cardone, Mitbegründer bzw. Investor in sechzehn weiteren Unternehmen, besitzt einen beachtlichen unternehmerischen Erfahrungsschatz. Ihm zufolge gibt es zwei Dinge, in die angehende Unternehmer investieren sollten, um in einem nahezu gesättigten Markt langfristig erfolgreich zu sein.

Wer ist Grant Cardone

Grant Cardone ist ein amerikanischer Unternehmer, Immobilieninvestor, Equity Fund Manager, Gründer von 10X Studios, Cardone Ventures, 10X Health System und Mitbegründer bzw. Investor in sechzehn weiteren Unternehmen. Darüber hinaus ist Cardone als New York Times-Bestsellerautor von Wirtschaftsbüchern und Gründer von The 10X Growth Conferences, der größten Business-Konferenz in den USA, bekannt. Durch seine langjährige Karriere im Vertrieb und sein Geschick im Bereich Immobilieninvestitionen konnte er ein beeindruckendes Vermögen aufbauen. Seine Autoren- und Medienaktivität verschafft ihm ein großes Publikum, mit dem er seine Erfolgsgeheimnisse und Lebenserfahrungen teilt. Laut Cardone gibt es zwei Dinge, die angehende Unternehmer befolgen sollten: Auf persönlicher Ebene die Investition in sich selbst und auf unternehmerischer Ebene die Investition in bereits funktionierende Systeme.

Die beste Investition ist in sich selbst

Bevor er sich sein Vermögen aufbaute, war Cardone hoch verschuldet. "In der Wirtschaft meiner Stadt war jeder Vierte arbeitslos. Ich konnte keinen Job bekommen und niemand sonst würde mich einstellen", erläuterte er gegenüber Forbes. Er nahm sich vor, gut im Verkauf zu sein. "Ich habe es zwei Jahre lang gehasst, weil ich nicht wusste, wie man es macht", erinnert sich Cardone. Unabhängig seiner unternehmerischen Erfahrungen kam der beste Business-Ratschlag, den er je bekommen habe, von seiner Mutter: "Die beste Investition, die du jemals tätigen wirst, ist in sich selbst", gibt Cardone den Ratschlag seiner Mutter gegenüber CNBC make it wieder. Die Investition in sich selbst sei ein Geschäft, bei dem man nicht verlieren könne und das immer eine Rendite bringen werde. Cardone begann Verkauf zu studieren und sich weiterzubilden, bis er gut darin war. Dieses Investment öffnete ihm das Tor zu seinem Erfolg.

Bestehende Unternehmen kaufen, statt neu gründen

Heute beherrscht der Selfmade-Millionär viele Fähigkeiten, die von Menschen, die in der Geschäftswelt beginnen, häufig vernachlässigt werden. Cardone machte die Erfahrung, dass der gängige unternehmerische Anspruch, bei null anzufangen - oder ein Start-up zu gründen, meist nicht zielführend ist, wie Yahoo! Finance berichtet. Ihm zufolge ist der US-Markt bereits mit kleinen Unternehmen gesättigt, von denen die meisten um ihre Existenz kämpfen müssen oder nicht profitabel sind. Dem Bericht von yahoo! Finance zufolge, postete Cardone ein Video auf Instagram, in dem er seine Meinung über die Barrieren bei der Gründung eines neuen Unternehmens äußerte. "Ich würde heute kein Unternehmen mehr gründen. Das Dümmste, Egoistischste, was ein Mensch tun kann", erklärte Cardone in dem Video und betonte die Herausforderungen und unrealistischen Erwartungen, mit denen neue Unternehmer konfrontiert sind. Stattdessen schlägt er einen alternativen Weg zum Unternehmensbesitz vor: den Kauf bestehender Unternehmen, die bereits Kunden, Cashflow und funktionierende Systeme haben.

