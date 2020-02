Ist Aldi drin, steht aber nicht drauf: Darum heißt der Discounter in diesem Land anders

Aldi ist inzwischen keine rein-deutsche Erfolgsgeschichte mehr. Der Discounter ist in Deutschland unter Aldi Süd und Aldi Nord bekannt, und so ist es auch in den meisten anderen Ländern. Aldi Süd gibt beispielsweise an, in inzwischen elf verschiedenen Ländern mit 6.240 Filialen vertreten zu sein, während Aldi Nord in neun verschiedenen Staaten agiert. In Österreich ist jedoch nur Aldi Süd zu finden, und das unter dem Namen "Hofer". Der andere Name hat jedoch durchaus seinen Grund.

Hofer anstatt Aldi

Um den Ursprüngen der anderen Bezeichnung des Discounters auf den Grund zu gehen, ist eine kleine Geschichtsstunde nötig: Österreich war das erste Land, in das Aldi Süd expandierte. 1968 übernahm der Lebensmittelriese die etablierte Supermarktkette "Hofer". Nicht nur, dass Kunden die Bezeichnung Hofer schon kannten und man sich weiter an dieser orientieren wollte, wurde ausschlaggebend. Auch die Tatsache, dass in Österreich laut chip.de der Name "Aldi" bereits als geschützt eingetragen war, führte dazu.

Im Jahr 2018 hatte Hofer seine 500. Filiale in Österreich eröffnet und wird von Statista als beliebtester Lebensmittelhändler Österreichs geführt. Aldi ist nicht das einzige Unternehmen, das im Ausland zumindest zum Teil unter einem anderen Namen agiert. So heißt beispielsweise der Schuhhändler Deichmann in der Schweiz Dosenbach.

