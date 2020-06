Nach Grenzöffnungen doch noch Urlaub in Aussicht: Diese Länder sind am Corona-sichersten

Reiswarnungen werden zur Sommersaison bis auf wenige Ausnahmen aufgehoben

Das Coronavirus zwang in den letzten Monaten viele europäische Staaten dazu, die Grenzen zu schließen und Einreisen in das eigene Land zu regulieren, um weiteren Infektionen vorzubeugen. Europa ist zwar weltweit nach wie vor eine der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Regionen, scheint allerdings den Höhepunkt der Pandemie überwunden zu haben. Zahlreiche Staaten nehmen Corona-Lockerungen vor und wagen den Schritt zurück zu mehr Normalität. Die Hygienemaßnahmen werden jedoch weiterhin aufrechterhalten, vielerorts sind Mindestabstände und ein Mundschutz im öffentlichen Raum weiterhin Pflicht. Da europäische Staaten wie Italien, Griechenland oder Spanien einen großen Teil ihres Bruttoinlandsprodukts über den Tourismus erwirtschaften, öffnen beliebte Urlaubsdestinationen pünktlich zur Sommersaison wieder ihre Grenzen.

Damit scheint die Urlaubssaison gerettet. Deutschland nimmt zum 15. Juni 2020 seine Reisewarnungen für die europäischen Staaten zurück, folglich sind Urlaubsreisen in das europäische Ausland ab dann wieder problemlos möglich. Neben den EU-Staaten werden auch die Reisewarnungen für Großbritannien, die Schweiz, Island und Liechtenstein aufgehoben. Eine Ausnahme der Aufhebung der europäischen Reisewarnungen stellen Norwegen und Spanien dar, für diese beiden Länder soll auch nach dem 15. Juni weiterhin eine Reisewarnung bestehen bleiben.

Zahlreiche Grenzöffnungen rechtzeitig zur Urlaubssaison

Italien, eines der weltweit am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder, öffnete seine Grenzen am 3. Juni wieder für Touristen. Einige Hotels sind derzeit allerdings in bestimmten Regionen weiterhin geschlossen. Wer in Island Urlaub machen möchte, muss bei seiner Einreise einen Corona-Test machen lassen, welcher eine Alternative zu der zweiwöchigen Quarantäne darstellen soll. Auch Tschechien öffnete bereits am 5. Juni seine Grenzen für Touristen aus Deutschland, Österreich und Ungarn. Österreich, ein beliebtes deutsches Urlaubsziel, erlaubt die Einreise deutscher Touristen seit Pfingsten wieder. Im Norden öffnet Dänemark seine Grenzen zum 15. Juni für deutsche Touristen, zur gleichen Zeit öffnet im Süden Griechenland seine Pforten für Urlauber, internationale Flüge sollen darauffolgend ab dem 1. Juli wieder aufgenommen werden. Spanien plant ab dem 1. Juli wieder internationale Touristen einreisen zu lassen.

Welches europäische Land ist am Corona-sichersten?

Der Nachrichtensender n-tv erstellte diesbezüglich eine interaktive Karte, die anzeigt, wie sich die Viruslage in den einzelnen europäischen Staaten entwickelt. Als Maßstab wird eine 7-Tage-Inzidenz genommen, die widerspiegelt, wie viele Corona-Erkrankungen es auf 100.000 Einwohner gibt. Je höher die Zahl ist, desto höher das Ansteckungsrisiko für Urlauber. Ein Land, das mehr als 50 Corona-Infektionen in dem 7-Tages-Zeitraum pro 100.000 Einwohner hat, liegt über der von Deutschland gesetzten kritischen Obergrenze. In diesen Gebieten gibt es für Urlauber infolgedessen ein höheres Ansteckungsrisiko zu bedenken.

Die Europakarte von n-tv zeigt, dass sich die Corona-Pandemie in den verschiedenen Ländern höchst unterschiedlich ausbreitet. Über der kritischen Obergrenze liegen Schweden und Weißrussland mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 50. Daraus resultiert, dass diese zwei Staaten das größte Ansteckungsrisiko in Europa bergen (Stand: 5. Juni 2020). Auch Nordmazedonien, Portugal und Großbritannien weisen vergleichsweise hohe Werte von rund 19 bis 21 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner auf. Sowohl Frankreich als auch Spanien, Italien, Österreich, die Schweiz, Dänemark und Deutschland liegen unter zehn Corona-Erkrankten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Am besten schneiden Urlaubsländer in der Mittelmeerregion ab. In den folgenden Ländern ist das Ansteckungsrisiko am niedrigsten: Kroatien, Slowenien sowie Griechenland zählten in den letzten sieben Tagen weniger als einen Corona-Fall auf 100.000 Einwohner, darunter hat Kroatien laut der 7-Tage-Inzidenz sogar gar keinen Corona-Fall zu verzeichnen (Stand: 5. Juni 2020). Im Norden schneiden Island und Finnland ähnlich gut ab.

Sollten sich Urlauber für ein Reiseziel entscheiden müssen, empfehlen sich dementsprechend nach dem jetzigen Stand Reisen in die Mittelmeerregion oder nach Island und Norwegen. Allerdings liegen bis auf Schweden und Weißrussland alle europäischen Staaten deutlich unter der kritischen Obergrenze und sollten somit verhältnismäßig Corona-sicher sein.

