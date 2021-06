Angst vor Delta-Variante: Ruf nach strengeren Regeln für Heimkehrer

GO

Heute im Fokus

DAX kaum bewegt erwartet -- Märkte in Fernost wenig verändert -- VW nennt Zeitrahmen für Abschied vom Verbrennungsmotor -- Airbus: Premium Aerotec macht seit Jahren Verlust

FAA bemängelt Softwareprobleme bei Boeing 777X. Varta fertigt künftig stärkere Batterien für Fitnesstracker. Mercedes glaubt weiter an Formel-1-Titel. Johnson & Johnson legt Opioid-Klagen in New York bei. United steht offenbar vor Bestellung von über 200 Flugzeugen.