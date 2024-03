Platz 6: BMW

Die Fahrer des bayerischen Autoherstellers BMW stehen mit 26.82 Zwischenfällen pro 1.000 Fahrern auf Platz sechs des Rankings. Besonders im US-Bundesstaat Alabama scheint es viele BMW-Rowdys zu geben, dort lag die Quote nämlich am höchsten bei 44,40 Zwischenfällen pro 1.000 Fahrern. Die Fahrer von BMW scheinen in den USA nicht sehr verantwortlich mit Alkohol umzugehen - mit 3,13 Fällen von Trunkenheit am Steuer pro 1.000 Fahrern steht BMW mit Abstand an der Spitze der Rangliste.

Quelle: lendingtree.com, Bild: http://www.bmw.de