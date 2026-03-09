DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.503 +1,0%Euro1,1622 -0,1%Öl88,54 -1,4%Gold5.178 +0,7%
Vermögensschutz

Sicherheit aus Stahl - worauf es beim Tresorkauf wirklich ankommt

10.03.26 03:10 Uhr
Viele Tresore schützen kaum - diese Fehler machen Käufer immer wieder | finanzen.net

Ein Tresor gilt als Symbol für Sicherheit. Wer ihn kauft, möchte Wertgegenstände vor Einbrechern, Feuer oder Wasserschäden schützen. Doch die Praxis zeigt: Nicht jedes Modell hält, was der massive Eindruck verspricht.

Versicherungsschutz nur mit Zertifikat

Ein Tresor ohne Prüfplakette mag auf den ersten Blick stabil wirken, im Ernstfall kann er jedoch nutzlos sein. Viele Versicherer erkennen Schäden nur dann an, wenn die Wertsachen in einem zertifizierten Modell lagerten. Fehlt eine Norm wie EN 1143-1, wird der Ersatz häufig verweigert, wie n-tv berichtet. Damit sind Zertifikate keine Nebensache, sondern die Basis für rechtliche Absicherung.

Die Frage der Widerstandsklasse

Ob ein Tresor wirklichen Schutz bietet, entscheidet seine Widerstandsklasse. Sie wird von unabhängigen Prüfinstituten wie VdS oder ECB-S vergeben und gibt an, wie lange ein Modell einem Einbruchsversuch standhält. Nach Angaben von tresorxperten.de bestimmt diese Einstufung nicht nur die Stabilität des Schranks, sondern auch, welche Versicherungssummen für seinen Inhalt anerkannt werden. Das kleine Schild mit Prüfnummer ist also von entscheidender Bedeutung.

Platzreserven einplanen

Ein häufiger Fehler beim Tresorkauf ist die Wahl eines zu kleinen Modells. Im Laufe der Jahre sammeln sich mehr Unterlagen, Schmuck oder Bargeld an, als man zunächst vermutet. Es emppfiehlt sich deshalb, bei der Planung mehr Volumen einzuplanen, als aktuell tatsächlich benötigt wird. Wer etwas größer denkt, erspart sich Ärger in der Zukunft.

Gewicht, Material und Verankerung

Ein leichter Tresor ist kaum mehr als eine optische Barriere. Modelle ab 50 Kilogramm erschweren zwar den Abtransport, doch wirkliche Sicherheit entsteht erst durch eine feste Verankerung. Safepro24.com betont, dass hochwertige Tresore über dicke Stahlwände verfügen und häufig mit speziellen Füllstoffen wie Beton verstärkt sind, um Aufbruchversuchen länger standzuhalten. Professionelle Wertschutzschränke enthalten komplexe Materialmischungen, um möglichst lange Widerstand zu leisten.

Schutz vor Feuer und Wasser

Einbrüche sind nicht die einzige Gefahr. Ein Brand oder das Löschwasser der Feuerwehr kann Dokumente und Wertgegenstände ebenso vernichten. Tresore.de weist darauf hin, dass geprüfte Feuerschutztresore nach EN 1047-1, UL-Feuerbeständigkeit, Unterlagen über eine Stunde und länger vor hohen Temperaturen schützen können. Ebenso spielen wasserabweisende Eigenschaften eine wichtige Rolle, um Schäden durch Löschwasser zu verhindern. Deshalb ist es ratsam zu Modellen zu greifen, die doppelten Schutz bieten.

Der richtige Standort

Ein Tresor entfaltet seine Wirkung erst dann voll, wenn er richtig platziert ist. Safepro24.com erklärt, dass Wand- und Bodentresore, die in das Mauerwerk eingelassen werden, ungleich schwerer zu entwenden sind als frei stehende Modelle. Auch die baulichen Gegebenheiten sollten berücksichtigt werden. Eine unauffällige Position im Haus erschwert Einbrechern zusätzlich die Suche.

Redaktion finanzen.net

