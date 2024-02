Versicherung

Verliert man auf Reisen das Gepäck, kann das die Freude am Urlaub deutlich schmälern - auch, weil in Reisekoffern oft hochwertige und teure Gegenstände mitgeführt werden. Wie kann man sich gegen Kofferverlust im Urlaub absichern?

Kofferverlust am Flughafen

Geht das Reisegepäck in Obhut der Fluggesellschaft verloren, muss diese für den Verlust aufkommen. Die ARAG Versicherung erklärt auf ihrer Website, dass bis zu rund 1.400 Euro Schadensersatz gefordert werden können. Dieser Betrag kann noch steigen, wenn schon vor Verlust des Gepäckstücks festgehalten wurde, dass besonders wertvolle Gegenstände darin transportiert werden. Gemeldet werden muss der Verlust nach spätestens 21 Tagen, der ADAC empfiehlt aber, am Flughafen direkt bei der Ankunft aktiv zu werden.

Ein kleiner Tipp zur Beruhigung: Sind besonders sperrige Gepäckstücke an der Gepäckausgabe nicht auffindbar, sind diese oft gar nicht verloren gegangen - sondern können an der Sperrgepäckausgabe abgeholt werden. Es kann sich also lohnen, hier einmal nachzufragen, bevor man einen vermeintlichen Verlust meldet.

Kofferverlust bei einer Pauschalreise

Auch bei Pauschalreisen gehen hin und wieder Koffer verloren. Hier haftet in der Regel der Reiseveranstalter - und zwar ebenfalls mit bis zu etwa 1.400 Euro. Geht das Gepäck zu Beginn der Reise verloren, haben die Betroffenen nach Angaben der ARAG pro Tag ohne Koffer Anspruch auf Erstattung von 5 bis 30 Prozent des Gesamttagespreises. Taucht das Gepäck bis zum Ende der Reise nicht wieder auf, kann eine Erstattung von 50 Prozent der Gesamtkosten verlangt werden. Eine noch höhere Erstattung kann möglich sein, wenn etwa bei einem Skiurlaub im Koffer die Sportausrüstung war und das Urlaubserlebnis durch den Gepäckverlust deutlich geschmälert wurde.

Kofferverlust privat absichern

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich gegen einen Kofferverlust auf Reisen privat abzusichern. Bevor man hier eine neue Versicherung abschließt, sollte man aber die bereits bestehenden Versicherungsverträge sorgfältig lesen - denn oftmals ist der Kofferverlust schon mit der normalen Reiseversicherung abgesichert. Die Verbraucherzentrale rät dazu, vor Reisen außerdem auch die Hausratversicherung genau zu lesen. Im VZ-Blog heißt es: "In der Regel sind darin Reisegepäck und Wertsachen bis zu drei Monate mit zehn Prozent der Versicherungssumme, maximal bis zu 10.000 Euro mitversichert. Dieser Passus gilt weltweit. Versicherte sollten rechtzeitig vor Ferienbeginn prüfen, ob und zu welchen Konditionen ein solcher Schutz besteht."

