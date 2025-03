Vorsorge

Deutschland gilt als Land der Überversicherten, dabei zahlen Bürger durchschnittlich über 2.000 Euro im Jahr für Versicherungen. Eine ausreichende Absicherung bei existenzbedrohenden Risiken besteht bei vielen dennoch nicht.

Unverzichtbare Versicherungen

Private Haftpflichtversicherung: Eine "private Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe" schützt vor Schadensersatzzahlungen in existenzbedrohenden Höhen, erklärt die Verbraucherzentrale. Sie müssen immer dann geleistet werden, wenn aufgrund eigener Handlungen ein Schaden für Dritte entsteht und diese Schadensersatzansprüche erheben. "Besonders bei Personenschäden kann die Haftsumme in die Millionen gehen", warnt Stiftung Warentest.

Hausratversicherung: Nach Bränden, großen Wasserschäden oder Einbrüchen kann der gesamte Hausrat vernichtet sein. Eine Neuanschaffung des gesamten Eigentums sei für viele Privathaushalte finanziell nicht stemmbar, betont die Verbraucherzentrale und empfiehlt eine Hausratversicherung.

An individuelle Bedürfnisse angepasst

Zusätzlich zu den unverzichtbaren Versicherungen, die jeder abschließen sollte, existieren Versicherungen, die in bestimmten Lebenssituationen notwendig sind. Beispielsweise kann eine Risiko-Lebensversicherung für Familien mit Kindern sinnvoll sein, um im Sterbefall die Hinterbliebenen abzusichern.

Für die meisten Berufstätigen ist auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll, um finanzielle Probleme aufgrund eines Unfalls oder schwerer Krankheit und der daraus resultierenden Berufsunfähigkeit stemmen zu können.

Hausbesitzer sollten eine Wohngebäude- und Elementarschadenversicherung erwägen, da sie Schäden am Gebäude versichern, die beispielsweise durch Brände oder Überschwemmungen entstehen können.

Als Hundehalter empfiehlt es sich, eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abzuschließen, um durch das Haustier verursachte Schäden abzusichern, welche gemäß § 833 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) durch den Halter zu ersetzen sind.

Weitere Möglichkeiten zur Kostenreduktion

Obwohl die beschriebenen Versicherungen (je nach individuellen Bedürfnissen) sinnvoll und notwendig sind, entscheiden insbesondere die Versicherungsverträge über den Nutzen in Notsituationen. Es ist daher wichtig, die Angebote unterschiedlicher Versicherer zu vergleichen und dabei vor allem auf den Leistungsumfang und mögliche Ausschlüsse zu achten.

Neben dem Angebotsvergleich sollte auch die Zahlungsweise beachtet werden. Eine jährliche Zahlung ist oft günstiger, da viele Versicherer Zuschläge für monatliche Abrechnungen erheben. Um den jährlichen Betrag dennoch stemmen zu können, sollte selbstständig Geld beiseitegelegt werden.

Redaktion finanzen.net