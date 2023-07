Vorstellungsgespräch

In vielen Berufsbranchen sind Englischkenntnisse unabdingbar und werden oftmals bei Bewerbern vorausgesetzt. Wie können sich Bewerber auf ein Vorstellungsgespräch gut vorbereiten? Ein Überblick.

Englisch im Vorstellungsgespräch

Heutzutage verlangen viele Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern, dass diese gute oder sehr gute Englischkenntnisse besitzen. Wer im Bewerbungsschreiben Englischkenntnisse angegeben hat, sollte sich darauf vorbereiten, dass gegebenenfalls ein Teil des Bewerbungsgesprächs auf Englisch geführt wird. Oftmals werden die eigenen Sprachkenntnisse etwas überschätzt, was zu unangenehmen Situationen führen kann. Da die meisten Menschen im alltäglichen Leben nicht viel Englisch sprechen und das gelernte Schulenglisch meistens schon ein paar Jahre zurückliegt, kann es durchaus sein, dass bei vielen die Sprachkenntnisse etwas eingerostet sind. Insbesondere in einem Bewerbungsgespräch, wenn die Nervosität sowieso schon hoch ist, kann es durchaus schwerfallen, sich in einer Fremdsprache überzeugend auszudrücken. Oftmals wird in einem Vorstellungsgespräch ohne Vorwarnung die Sprache gewechselt - Bewerber müssen dann in der Lage sein, entsprechend zu reagieren. Wie auch bei anderen Dingen ist die Vorbereitung das A und O. Es gibt einige Tipps, wie man vermeiden kann, dass es beim Vorstellungsgespräch auf Englisch zu unangenehmen Überraschungen kommt.

Vorbereitungstipps für das Vorstellungsgespräch

Da beim Gespräch oftmals die gleichen oder zumindest ähnliche Fragen gestellt werden, können Bewerber schon im Vorfeld die Antworten auf die Fragen in Englisch ausformulieren und aufschreiben. Um ernsthaftes Interesse an dem Unternehmen zu zeigen, sollten Bewerber sich auf Englisch über das Unternehmen informieren, am besten über englischsprachige Websites. Um einen flüssigen Gesprächsverlauf zu gewährleisten, können Bewerber ihren Wortschatz erweitern und sich mit den Fachbegriffen der Branche vertraut machen. Um das Hörverständnis zu fördern, kann es sich lohnen, im Vorfeld des Gesprächs englischsprachige Filme zu schauen oder Podcasts zu hören. Ebenfalls sollte man jede Möglichkeit ergreifen, Englisch zu sprechen, um sich mit der Sprache vertraut zu machen. Da Übung bekanntlich den Meister macht, sollten Bewerber den möglichen Ablauf des Gespräches im Vorfeld ausgiebig üben. Hierbei kann es sehr hilfreich sein, Personen aus dem Freundeskreis oder ein Familienmitglied zu Rate zu ziehen, die ein höheres Englischniveau besitzen. Man sollte sich jedoch nicht zu sehr auf einen möglichen Verlauf konzentrieren sondern probieren, offen und locker zu bleiben, da es schwer abzuschätzen ist, wie das Gespräch letztendlich genau verlaufen wird.

Redaktion finanzen.net