10 Karriere-Tipps von Supercell-Boss Ilkka Paananen

Supercell ist ein finnischer Spieleentwickler mit Sitz in Helsinki. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010, bereits ein Jahr später erschien das erste Browserspiel Gunshine. Inspiriert wurde Supercell dabei von Unterhaltungsprodukt-Größen wie Blizzard, Nintendo und Pixar, deren Spiele von Millionen Menschen auf der ganzen Welt geliebt werden. Doch auch Supercell kann bereits auf erfolgreiche zehn Jahre zurückblicken. Zu diesem Anlass hat Firmengründer Ilkka Paananen zehn Lektionen auf der Supercell Homepage aufgelistet, die er - basierend auf seiner Erfahrung - für die wichtigsten Karriere-Tipps hält.

1. Always play the infinite game (Spiel das unendliche Spiel)

Nach dem Motto "Spiel das unendliche Spiel" hat Ilkka Paananen sein komplettes Unternehmen aufgebaut. Gemeint ist damit, dass die Entwickler Spiele mit einer langen Haltbarkeit erschaffen sollen. "Unsere Teams denken immer darüber nach, was der richtige langfristige Ruf für die Spieler und die Community wäre. Dies zeigt sich darin, wie sie Spielupdates, Inhaltserstellung und Community-Events behandeln. Die Teams versuchen ihr Bestes, nicht an das nächste Quartal oder das nächste Jahr zu denken, sondern an das nächste Jahrzehnt", erklärt Paananen.

2. Great teams make great games (Die besten Leute machen die besten Spiele)

Laut Paananen war es ihm seit dem Moment der Gründung sehr wichtig, ein tolles Team aufzubauen. Die besten Leute sollten in der bestmöglichen Umgebung die Möglichkeit haben, großartige Spiele zu entwickeln. So entstand die zweite Lektion des Unternehmens: "Die besten Leute machen die besten Spiele". Doch dabei geht es Paananen in erster Linie um den Aufbau erfolgreich zusammenarbeitender Teams anstelle einzelner Individuen.

3. Hire slowly and always raise the bar (Langsam einstellen und die Messlatte höher legen)

Paananen ist davon überzeugt, dass in vielen Unternehmen nicht die Anzahl an Mitarbeitern zum Erfolg führt, sondern vielmehr die Kompetenz jedes einzelnen. So erhielt der Supercell-Gründer am Anfang seiner Karriere einen Rat vom ersten Vorsitzenden seiner Firma zum Thema Einstellung: "Wenn Sie darüber nachdenken, ob Sie jemanden einstellen sollten oder nicht, versuchen Sie, sich das durchschnittliche Qualitätsniveau der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen vorzustellen. Dann fragen Sie sich, ob die Neueinstellung diesen Durchschnitt erhöhen würde oder nicht. Stellen Sie nur ein, wenn der Durchschnitt steigt".

4. Stay as small as possible (Bleiben Sie so klein wie möglich)

Paananen sieht einen großen Vorteil in kleinen Teams und hat diese im Laufe der Jahre zu schätzen gelernt. "Wenn ein Team weniger Leute hat, muss es sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist und was die größte Wirkung auf das gesamte Unternehmen hat. Im Gegenteil dazu führen größere Teams oft dazu, dass Arbeit ‚erfunden‘ wird, die nur nützlich aussieht." Besonders bei der Entwicklung von neuen Spielen, bei denen in der Anfangsphase alles möglich ist, hält der Supercell-Gründer es für sinnvoll, zunächst Prioritäten zu setzen und die Vorgehensweise im kleinen Team anzugehen.

5. Culture is the sum of everyone’s actions, not a slide deck or something written on a wall (Kultur ist die Summe der Handlungen aller, kein Folienstapel oder etwas, das an eine Wand geschrieben wurde)

"What You Do Is Who You Are" geschrieben von Ben Horowitz ist das Lieblingsbuch von Paananen und er hat einige der Lektionen in seine Firmenphilosophie aufgenommen. So wird die Mehrheit wichtiger Entscheidungen im Team getroffen und die Mitarbeiter bei Supercell genießen generell einen großen Entscheidungsspielraum. "Die Kultur und ihre Förderung müssen alle Bereiche des Unternehmens durchlaufen, von der Einstellung einer neuen Person bis hin zu alltäglichen Entscheidungen, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern sprechen, wie Sie auf Fehler reagieren, wie Sie Mikromanagement betreiben (oder nicht) und wie Sie auch vermeintlich schlechte Entscheidungen zulassen", erklärt Paananen.

6. Replace control with trust (Ersetzen Sie Kontrolle durch Vertrauen)

"Entscheidungen sollten von den Menschen getroffen werden, die dafür am besten geeignet sind." An dieser Lektion hält Supercell-CEO Ilkka Paananen besonders fest und erklärt auch, aus welchem Grund: "Die Teams sind dem, was sie tun, am nächsten und sollten daher in der besten Position sein, um zu entscheiden, was die beste Vorgehensweise ist. Wenn Teams selbstständig eine Entscheidung treffen können, ohne die Zustimmung anderer einzuholen, werden sie schneller und zufriedener arbeiten".

7. Don’t let fear of failure guide what you do. Be bold and try new things! (Lassen Sie sich bei dem, was sie tun, nicht von der Angst vor dem Versagen leiten. Seien Sie mutig und probieren Sie Neues aus)

Ilkka Paananen erklärt diese Lektion folgendermaßen: "Kurz gesagt, ich denke, wir haben im Laufe der Jahre gelernt, dass wir wirklich nicht viel wissen! Vieles von dem, was wir tun, besteht darin, fundierte Vermutungen anzustellen und letztendlich Dinge auszuprobieren". Er betont, dass es wichtig ist, mutig zu sein, die Bereitschaft mitzubringen etwas zu riskieren, denn nicht nur die Spieler verändern sich kontinuierlich, sondern auch das Unternehmen selbst. Dadurch ist es unerlässlich, sich ständig anzupassen und neue Dinge zu wagen.

8. Resist the temptation to create processes and rules... even when you have made a mistake! (Widerstehen Sie der Versuchung, Prozesse und Regeln zu erstellen... auch wenn Sie einen Fehler gemacht haben!)

Menschen neigen dazu, Situationen zu kontrollieren - und das eben auch als Akteure in einem Unternehmen. Doch genau dies sieht der Supercell-CEO als Problem. Daher enthält seine Lektion Nummer acht den Ratschlag, dem Bedürfnis der Kontrolle zu widerstehen und stattdessen dem Prozess zu vertrauen, auch dann, wenn ein Fehler unterlaufen ist.

9. Traditional goal setting does not work in our culture of independent cells (Die traditionelle Zielsetzung funktioniert in unserer Kultur unabhängiger Zellen nicht)

Eine weitere Erkenntnis hat Paananen in den letzten Jahren hinsichtlich der Zielsetzung gewonnen. Während der Firmengründer früher mit seinen Teams wochenlang Jahresziele erarbeitet hat, vertraut er heute mehr auf eine langfristige Zielsetzung: "Heute denken wir, dass wir als Unternehmen wirklich das eine Ziel haben, großartige Spiele zu entwickeln, die so viele Menschen wie möglich jahrelang spielen und an die man sich für immer erinnert. Das ist unser langfristiges Ziel".

10. Write down your values and define your culture (and revise as you learn and evolve as a company) (Schreiben Sie Ihre Werte auf und definieren Sie Ihre Kultur und überarbeiten Sie, während Sie als Unternehmen lernen und sich weiterentwickeln)

Als zehnten und letzten Tipp empfiehlt Ilkka Paananen, dass man sich seine Werte aufschreibt und eine Unternehmenskultur entwickelt. Er betont aber auch, dass es wichtig ist, diese flexibel anzulegen und im Laufe der Entwicklung eines Unternehmens mit zu verändern und anzupassen. Paananen setzt sich mittlerweile alle ein bis zwei Jahre mit seinem Team zusammen und bespricht die Werte und die Unternehmenskultur, geht auf Veränderungen ein und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor.

