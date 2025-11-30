Weihnachtszeit

Die Adventszeit ist geprägt von Lichtern, Geschenken und besonderen Momenten, bringt aber auch finanzielle Herausforderungen mit sich. Ohne sorgfältige Planung können Dekoration, Geschenke und festliche Mahlzeiten schnell das Budget übersteigen.

DIY-Deko: Stilvoll und kostengünstig gestalten

Weihnachtsdekoration muss nicht teuer sein, um festliche Stimmung zu verbreiten. Ein Adventskranz aus Tannenzweigen, Zapfen und getrockneten Orangenscheiben bietet eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu teuren Dekostücken. WMN empfiehlt, Verpackungsmaterialien wie alte Kartons oder Stoffreste kreativ zu nutzen und daraus beispielsweise Sterne oder Anhänger zu basteln.

Auch Secondhand-Deko, wie sie auf Flohmärkten oder Kleinanzeigen erhältlich ist, sorgt für stilvolle Akzente zu einem Bruchteil der Kosten neuer Produkte. Ein minimalistischer Ansatz mit natürlichen Elementen und Kerzen schafft zudem eine ruhige und einladende Atmosphäre.

Selbstgemachte Geschenke: Persönlich und erschwinglich

Teure Geschenke sind nicht notwendig, um Freude zu bereiten. Selbstgemachte Präsente wie Bruchschokolade, Liköre oder gestrickte Mützen sind preiswerte Alternativen, die eine persönliche Note verleihen. Laut WMN bieten Plattformen wie Vinted oder Kinderflohmärkte außerdem die Möglichkeit, hochwertige Secondhand-Artikel zu günstigen Preisen zu erwerben.

Backen statt kaufen

Selbstgebackene Plätzchen, Lebkuchen oder Stollen sind nicht nur günstiger, sondern auch frischer und persönlicher als gekaufte Varianten. Wer in großen Mengen backt, spart zusätzlich und hat gleich kleine Geschenke für Freunde oder Kollegen parat. Selbstgemachte Marmelade oder Pralinen sind ebenfalls preiswerte Mitbringsel.

Wichteln und Erlebnisse schenken

Anstelle des traditionellen Geschenkewahns bieten Wichteln und Erlebnisgeschenke eine unkomplizierte und budgetfreundliche Lösung. Beim Wichteln wird nur eine Person beschenkt, wodurch sich die Zahl der Geschenke reduziert und die Ausgaben kontrollierbarer werden. Kartenmacherei schlägt vor, ein festes Budget für das Wichteln festzulegen, um den finanziellen Rahmen überschaubar zu halten. Erlebnisse wie gemeinsame Ausflüge, Kochabende oder Kinobesuche schaffen zudem Erinnerungen, die weit über den materiellen Wert hinausgehen.

