DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.428 +0,1%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Airbus 938914 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
KW 48: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 48: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Weihnachtszeit

Geld sparen in der Adventszeit: So lässt sich das Fest ohne finanziellen Stress genießen

30.11.25 01:57 Uhr
Adventszeit im Sparmodus: Die besten Hacks für ein günstiges Fest | finanzen.net

Die Adventszeit ist geprägt von Lichtern, Geschenken und besonderen Momenten, bringt aber auch finanzielle Herausforderungen mit sich. Ohne sorgfältige Planung können Dekoration, Geschenke und festliche Mahlzeiten schnell das Budget übersteigen.

DIY-Deko: Stilvoll und kostengünstig gestalten

Weihnachtsdekoration muss nicht teuer sein, um festliche Stimmung zu verbreiten. Ein Adventskranz aus Tannenzweigen, Zapfen und getrockneten Orangenscheiben bietet eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu teuren Dekostücken. WMN empfiehlt, Verpackungsmaterialien wie alte Kartons oder Stoffreste kreativ zu nutzen und daraus beispielsweise Sterne oder Anhänger zu basteln.

Wer­bung

Auch Secondhand-Deko, wie sie auf Flohmärkten oder Kleinanzeigen erhältlich ist, sorgt für stilvolle Akzente zu einem Bruchteil der Kosten neuer Produkte. Ein minimalistischer Ansatz mit natürlichen Elementen und Kerzen schafft zudem eine ruhige und einladende Atmosphäre.

Selbstgemachte Geschenke: Persönlich und erschwinglich

Teure Geschenke sind nicht notwendig, um Freude zu bereiten. Selbstgemachte Präsente wie Bruchschokolade, Liköre oder gestrickte Mützen sind preiswerte Alternativen, die eine persönliche Note verleihen. Laut WMN bieten Plattformen wie Vinted oder Kinderflohmärkte außerdem die Möglichkeit, hochwertige Secondhand-Artikel zu günstigen Preisen zu erwerben.

Backen statt kaufen

Selbstgebackene Plätzchen, Lebkuchen oder Stollen sind nicht nur günstiger, sondern auch frischer und persönlicher als gekaufte Varianten. Wer in großen Mengen backt, spart zusätzlich und hat gleich kleine Geschenke für Freunde oder Kollegen parat. Selbstgemachte Marmelade oder Pralinen sind ebenfalls preiswerte Mitbringsel.

Wer­bung

Wichteln und Erlebnisse schenken

Anstelle des traditionellen Geschenkewahns bieten Wichteln und Erlebnisgeschenke eine unkomplizierte und budgetfreundliche Lösung. Beim Wichteln wird nur eine Person beschenkt, wodurch sich die Zahl der Geschenke reduziert und die Ausgaben kontrollierbarer werden. Kartenmacherei schlägt vor, ein festes Budget für das Wichteln festzulegen, um den finanziellen Rahmen überschaubar zu halten. Erlebnisse wie gemeinsame Ausflüge, Kochabende oder Kinobesuche schaffen zudem Erinnerungen, die weit über den materiellen Wert hinausgehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pressmaster / Shutterstock.com