SpaceX-Mission: Elon Musks Pläne für den Mars

1.000 SpaceX Starships

Immer wieder teilte Elon Musk in den letzten Monaten via Twitter Details zu seinen Plänen, bis zum Jahr 2050 eine Million Menschen auf den Mars zu schicken. Dabei geht es ihm nicht bloß um die Reise dorthin, sondern der CEO von SpaceX und Tesla hat ganz konkrete Pläne, den Menschen dort auch ein Leben zu ermöglichen. Der Milliardär hat die ambitionierte Idee, eine Mars-Stadt zu errichten und den Bewohnern Lebensraum und Arbeitsplätze zu schaffen. Für die Umsetzung soll sein Unternehmen SpaceX zuständig sein, welches mit dem Bau einer Flotte aus über 1.000 SpaceX Starships, seiner über 100 Meter großen Rakete, betraut wird. Als Ergebnis sollen täglich drei der Starships die Erde verlassen - so zumindest sein Plan.

Ein Leben auf dem Mars

Wie Business Insider mitteilte, beinhaltet der Plan des Tesla-Gründers, dass bereits in den nächsten zehn Jahren eine ganze Flotte aus über 1.000 SpaceX Starships im Süden von Texas gebaut werden soll, die später täglich ihre Reise zum Mars antreten sollen. Ziel der Raumschiffe soll dabei eine Mars-Metropole sein, die Musk bis zum Jahr 2050 errichtet haben will. Dort sollen dann bis zu einer Million Menschen Platz zum Leben und Arbeiten finden. Die Raumschiffe sollen so gebaut werden, dass sie genügend Kapazität haben, um gleichzeitig etwa 100 Tonnen an Lebensmitteln, Wasser, Baumaterialien, Werkzeugen und lebensermöglichenden Gegenständen zu befördern und auch noch 100 Menschen darin Platz finden. Das Ganze soll in einem Zyklus von jeweils 26 Monaten geschehen.

Kein SpaceX Starship-Flug

Elon Musk verkündete bereits im Dezember 2019 auf Twitter, der erste Flug in ein neues Leben auf dem Mars stünde uns kurz bevor und wäre nur "zwei bis drei Monate entfernt". Allerdings ist Elon Musk nicht gerade dafür bekannt, seine selbst gesetzten Termine einzuhalten. Bereits im Jahr 2016 erklärte Musk, dass der erste unbemannte Flug zum Mars nach damaligen Plänen bereits 2018 stattfinden sollte. Auch die ersten zahlenden Touristen wollte Elon Musk bereits im selben Jahr um den Mond fliegen lassen. Nun ist bereits das Jahr 2021 angebrochen und noch ist kein SpaceX-Raumschiff zum Mars oder auch nur zum Mond geflogen. Doch während Musk seine Zeitpläne zwar so gut wie nie einhält, gibt er seine Pläne nicht so leicht auf.

Musk hält an SpaceX-Plänen fest

Elon Musk hält an seinen SpaceX-Plänen fest, denn wie er bei einer Veranstaltung in Berlin betont, sei der Mars für ihn ein großes Anliegen. Wie Business Insider berichtet, antwortete Musk auf die Frage, ob es ihm bei dem Mars-Projekt um ein gutes Geschäft gehe oder es für ihn doch eher der Plan B für die Menschheit sei, falls die Erde einmal unbewohnbar würde, mit: "Wir wollen eine Zukunft haben, die aufregend und inspirierend ist. Es ist wichtig, Freude bei dem zu empfinden, auf das man hinarbeitet. Es kann nicht nur darum gehen, dass man morgens aus dem Bett aufsteht, um Probleme zu lösen." Er selbst möchte auf dem Mars begraben werden, fügte er hinzu und scherzte: "Nur nicht beim Aufprall." So oder so steht für die Mars-Mission des Milliardärs noch eine ganze Menge an Arbeit bevor.

