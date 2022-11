50 Prozent mehr Strom: Aeromine Technologies hat eine Windkraftanlage fürs Dach entwickelt

Rund 15.000 Kilowattstunden (kWh) soll eine Windkraftanlage von Aeromine Technologies im Jahr produzieren und so den Verbrauch von mehreren Haushalten abdecken können. "Aeromine funktioniert auch bei extremsten Wetterbedingungen und produziert Strom, wenn die Nachfrage am höchsten ist", schreibt das Startup auf seiner Website über die drei bis vier Meter hohen Anlagen. Geeignet seien sie für Flachdächer von hohen Gebäuden wie Gewerbeimmobilien und Mehrparteienhäusern. Dort sollen sie Platz sparen, aber bis zu 50 Prozent mehr Strom erzeugen als etwa eine Solaranlage - zum gleichen Preis. Eine einzelne Aeromine-Anlage könne rund 16 Solarpaneele ersetzen.

Houston-based cleantech startup is testing mini wind turbines that it says supply up to 50% more power than solar panels - at the same cost. Aeromine Technologies’ bladeless mini turbines are designed for buildings with large, flat rooftops.

