Wundermittel

Wer im Haushalt sparen möchte, braucht sich lediglich eine Packung Natron zuzulegen: schon spart man Zahnpasta, Putzmittel, Backpulver, Pflanzengift, Mittel gegen Sodbrennen und vieles mehr. Oft teure Haushaltsmittel lassen sich simpel durch das Wundermittel ersetzen - für weniger als fünf Euro.

250 Gramm Natron kosten im Supermarkt rund zwei Euro und ersetzen teure Putzmittel aller Art, Zahnpasta, Medikamente, Backpulver & Co. Natron ist die Abkürzung für Natriumhydrogencarbonat oder NaHCO3. Wendet man es richtig an, lässt es sich beim Kochen, Backen, Putzen und bei der Körperpflege einsetzen - wichtig ist nur, es nicht in zu großen Mengen zu verwenden. Außerdem sollte man NaHCO3 in keinem Fall mit dem ätzenden und giftigen Natriumcarbonat verwechseln. Um sicherzugehen, das richtige Mittel zu nutzen, sollte man das unbedenkliche Natron unbedingt in Lebensmittelgeschäften kaufen. Einsetzen lässt es sich dann im Haushalt als Allrounder.

Abflussreinigung, Entkalken & Co.: Natron als Putzmittel

Mit Natron im Haushalt lässt sich auf fast alle anderen Putzmittel verzichten. Eine mögliche Anwendung findet das Wundermittel etwa beim Entkalken von Wasserkochern. Ähnlich wie bei der Verwendung von Zitronensäure gibt man hier zwei bis drei EL Natron in den Wasserkocher und füllt diesen mit warmem Wasser. Hat sich das Natron aufgelöst, kocht man das Wasser auf und wartet rund eine Stunde. Nun kann der Kocher ausgespült werden und ist wieder blitzeblank.

Auch das gute Silberbesteck lässt sich mit Natron wieder auf Hochglanz bringen: Dazu etwas Natron in warmem Wasser auflösen und das Besteck etwa eine Stunde lang in die Lösung legen. Mit einem Baumwolltuch abtrocknen - fertig.

Natron lässt sich auch als Paste anwenden. Hierfür wird etwas Natron mit wenig Wasser angerührt. Trägt man die Paste auf ein Holzschneidebrett auf und lässt die Masse einige Stunden in der Sonne trocknen, lässt sie sich anschließend einfach abklopfen und das Brett ist - etwa nach dem Zwiebelschneiden - wieder geruchsneutral. Dieselbe Paste lässt sich im Bad als Schimmelentferner anwenden. Achtung: die Paste greift bestimmte Materialien wie etwa Silikon an. Vor einer großflächigen Anwendung sollte man sie also an einer unauffälligen Stelle testen.

Im Bad findet Natron nicht nur bei Schimmel Anwendung, sondern auch bei stinkenden Abflüssen: chip.de empfiehlt, eine halbe Tasse Natronpulver in den Abfluss zu geben und diesen einige Minuten mit einem feuchten Tuch abzudecken. Nachdem das Tuch entfernt und das Natron mit kochendem Wasser in die Leitung gespült wurde, ist jeder unangenehme Geruch verschwunden. Auch hier ist jedoch Vorsicht geboten und das Natron sollte nur angewendet werden, wenn das Mittel für die Materialien unbedenklich ist.

Natron beim Kochen einsetzen

Natron ist für den Menschen bekömmlich. Das GEO-Magazin empfiehlt, als erwachsener Mensch jedoch nicht mehr als maximal drei TL täglich zu sich zu nehmen - ab dieser Menge könnten abhängig von Körpergröße und individuellen Voraussetzungen Magenschmerzen und andere Nebenwirkungen auftreten. Kleine Mengen hingegen sind völlig unbedenklich und können etwa als Ersatz für Backpulver eingesetzt werden. Für die Verwendung auf 500 Gramm Mehl einfach fünf Gramm Natron mit sechs TL Essig mischen - fertig ist das Backpulver. Da Natron Eiweiße und Fette zersetzt, kann es Gerichte wie etwa Käsefondue leichter und bekömmlicher machen. Eine kleine Menge Natron im Fonduetopf genügt, um vom Essen nicht total erschlagen zu werden.

Achtung: Die Krankenkasse AOK empfiehlt Schwangeren, Kindern, Personen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden, Personen mit gestörtem Wasserhaushalt, Personen mit auffälligem Blut-pH-Wert und Personen mit Fieber oder einer Infektion, vor der Einnahme von Natron mit einem Arzt zu sprechen.

Anders als für Menschen ist Natron für Pflanzen giftig. Deswegen lässt es sich im Gemüsegarten wunderbar als Mittel gegen Unkraut anwenden. Besonders wirksam ist das Mittel, wenn man ein wenig Natron in einer Sprühflasche mit Wasser anrührt und das Gemisch auf das Unkraut sprüht. Die Pflanzen sterben ab und der Garten ist wieder ordentlich.

Natron für Gesundheit und Körperpflege

Natron kann nicht nur als Allrounder zum Putzen eingesetzt werden, sondern hilft - in kleinen Mengen - auch bei verschiedenen körperlichen Beschwerden. Wichtig ist hier: mehr Natron hilft nicht besser, sondern kann zu den oben genannten Nebenwirkungen führen.

Besonders gut hilft Natron bei Halsschmerzen. Als Lösung (ein TL Natron auf ein Glas Wasser) hält es Bakterien und Viren vom Wachsen ab. Zweimal täglich Gurgeln kann helfen, schneller wieder gesund zu werden. Dabei ist es nicht schlimm, wenn man die Lösung aus Versehen verschluckt. GEO empfiehlt Erwachsenen gegen Sodbrennen, ein- bis dreimal täglich einen halben oder ganzen TL Natron in Wasser aufzulösen und in kleinen Schlucken zu trinken. Übrigens: Auch bei Insektenstichen wirkt Natron Wunder. Als Paste aufgetragen und nach dem Trocknen mit warmem Wasser abgewaschen, lindert es den Juckreiz und hilft bei der schnellen Abheilung.

Im Bereich der Körperpflege kann Natron wunderbar genutzt werden, um etwa Haargel oder -spray aus den Haaren zu entfernen. Es genügt, das Shampoo mit wenig Natron zu mischen - neben dem reinigenden Effekt wirkt das Natron beim ganz normalen Haarewaschen zusätzlich gleich als Peeling für die Kopfhaut. Im Bad lässt es sich alternativ als Deo einsetzen. Dafür einen TL Natron mit entkalktem Wasser und einem Tropfen ätherischen Öl mischen und in eine Sprühflasche füllen und fertig ist das günstige und wirksame Deo.

Redaktion finanzen.net