Die Traumurlaube der Deutschen im Jahr 2019

Die folgenden Daten wurden einer Studie von Allianz Partners entnommen.

Worauf legen deutsche Urlauber besonderen Wert?

Wenn es um das Verreisen geht, herrscht in Deutschland Einigkeit, egal ob bei den älteren Generationen oder den Jüngeren der Gesellschaft, Urlaub ist den Deutschen wichtig. So hat das Reisen bei knapp 51 Prozent der ab 60-Jährigen eine große Wichtigkeit, mit ungefähr 57 Prozent bei den 18- bis 29-jährigen Befragten ist das Fernweh bei den Jüngeren sogar noch ausgeprägter.

Die Reisephilosophien der beiden Altersgruppen unterscheiden sich jedoch fundamental. Auf Erholung und Ausspannung setzen 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, wobei Aktivurlaub mit ca. 19 Prozent, sowie Familienzeit mit knapp 16 Prozent auf Platz zwei und drei der Urlaubsintentionen stehen. Die ältere Generation erstrebt, neue kulturelle Erfahrungen zu machen, um eigenes Wissen auszubauen, demnach legen ca. 34 Prozent der älteren Befragten hierauf besonderen Wert. Aktivurlaub und Zeit für die Familie haben für die ab 60-Jährigen während des Urlaubs mit 3,3 und 5,7 Prozent keine besondere Signifikanz.

Die beliebtesten Reiseziele der 18- bis- 29-Jährigen

Im Jahr 2019 kann sich der Sieger des Vorjahres erneut als favorisierte Destination behaupten, mit gut 13 Prozent sehnen sich die jüngeren Befragten nach einem USA-Urlaub, wodurch es das begehrteste Reiseland darstellt. Doch müssten sich die Jüngeren für eine bestimmte Stadt entscheiden, wird Paris mit gut 13 Prozent als die beliebteste Stadt für junge Urlauber ermittelt. Aber auch Deutschland gilt für die 18- bis 29-Jährigen als beliebtes Reiseland, denn Aspekte wie Kultur, Essen, Freizeitangebote sowie das Preis-/Leistungsverhältnis werden als sehr gut eingestuft. Dennoch führen die meisten Urlaube in das Ausland.

Die beliebtesten Reiseziele der ab 60-Jährigen

Bei den älteren Befragten ist Italien mit knapp 11 Prozent das beliebteste Land für Urlaube, wohingegen rund 12 Prozent der ab 60-Jährigen New York als Lieblingsstadt wählten. Demnach zieht es die ältere Generation generell eher in den nahen europäischen Süden, um hier die gewünschten kulturellen Erfahrungen zu erleben.

Neben Überseereisen gilt aber auch Rom als eines der beliebtesten Reiseziele und liegt mit 5 Prozent auf Platz zwei der Wunschstädte, somit reist ein großer Teil der Italienurlauber in die Hauptstadt des Landes, um Kultur bei schönem Wetter zu erleben.

