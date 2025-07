Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 345,20 EUR.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 345,20 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 348,90 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 344,60 EUR. Bei 347,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 246.820 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 378,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 44,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,69 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 359,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 54,00 Mrd. EUR gegenüber 37,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Am 06.08.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie gefragt: US-Börsenaufsicht hebt Beschränkungen auf

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Fokus: Milliardenschwerer Aktienrückkauf löst bislang keinen Aufwärtstrend aus