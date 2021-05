TikTok-Gründer gehört nun zu den reichsten Menschen der Welt

Umsatz von ByteDance steigt auf 35 Milliarden US-Dollar

Vor allem seit dem letzten Jahr dürfte das chinesische Internet-Unternehmen ByteDance für die meisten nicht mehr unbekannt sein. Während Ex-US-Präsident Donald Trump in seiner Amtszeit versucht hatte, die beliebte Social-Media-Plattform des Unternehmens - "TikTok" - in den USA zu verbieten, gingen auch Peking und Indien gegen das chinesische Unternehmen vor. Trotz allen Drucks konnte der Konzern seinen Umsatz einem Bericht von Bloomberg zufolge 2020 auf 35 Milliarden US-Dollar steigern, der Gewinn des erfolgreichen Startups soll sich auf sieben Milliarden US-Dollar erhöht haben. Zhang Yiming, der Gründer von ByteDance, ist nun Teil der reichsten Menschen der Welt.

Gründer Zhang Yiming gehört zu den Top-Vermögenden der USA

250 Milliarden US-Dollar ist das chinesische Unternehmen aus Peking laut Medienberichten aktuell wert - etwa ein Viertel der Anteile gehen auf den 38-jährigen Gründer zurück. Nach dem Bloomberg Billionaires Index, der die reichsten Menschen der Welt bestimmt, gehört Zhang Yiming mit einem geschätzten Vermögen von 44,5 Milliarden US-Dollar (Stand: 19.05.2021) nun zu den Top-Vermögenden der USA - und steht auf einer Stufe mit Tencent Holdings-Gründer Pony Ma und Nongfu Spring-Gründer Zhong Shanshan.

Zhang Yiming zeigt Ehrgeiz und Durchhaltevermögen

Der steile Aufstieg des Unternehmers kommt nach Angaben von Ma Rui, Partner bei der Venture-Capital-Firma Synaptic Ventures, jedoch nicht von ungefähr: "Zhang ist jemand, der dafür bekannt ist, langfristig zu denken und sich nicht leicht von kurzfristigen Rückschlägen abbringen zu lassen", erklärte die Synaptic Ventures-Finanzexpertin Rui gegenüber Bloomberg. "Er ist bestrebt, ein dauerhaftes, globales Geschäft aufzubauen", berichtet Rui weiter.

Zhang ist, wie Bloomberg berichtet, Einzelkind und Sohn von zwei Beamten. Nach seinem Universitätsabschluss arbeitete er einige Zeit für Microsoft, verließ das Unternehmen dem Bericht zufolge aber aus Langeweile schnell wieder. Nach der Gründung einiger gescheiterten Startups wie Fanfou oder 99fang.com, konnte er 2012 einen echten Erfolg landen: Mit ByteDance schuf er verschiedene Plattformen, die Ende 2018 zusammen schon täglich 800 Millionen aktive Nutzer verbuchen konnten, wie ByteDance-Spezialist Matthew Brennan zu diesem Zeitpunkt auf Twitter berichtete.

ByteDance erregt die Aufmerksamkeit der chinesischen Behörden

Im letzten Jahr hatte sich Zhang Yiming vor allem darum bemüht, in Bereiche, die über das Kerngeschäft hinaus gehen, zu investieren und die ByteDance-Unternehmungen auszubauen. Damit konnte der Geschäftsmann den Umsatz seines Unternehmens im letzten Jahr mehr als verdoppeln - in der letzten Finanzierungsrunde erreichte das Internetunternehmen mit Sitz in Peking dem Bloomberg-Bericht zufolge einen Wert von 180 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile nähert sich die Bewertung von ByteDance bereits den 400 Milliarden US-Dollar, wie eine unbekannte Quelle der South China Morning Post verrät.

Vor allem in China dürfte der Erfolg des Unternehmers aber eine Dämpfung erfahren. Denn seit Jahren versucht das Land, große Unternehmen und ihre Gründer im Zaum zu halten. Schon zu Beginn wurde die erste App von ByteDance, die zum Posten von Witzen entwickelt wurde, von China verboten. Wie Bloomberg berichtet, ist ByteDance aktuell noch nicht in den Fokus der Regierung gerückt. Die Dominanz in den sozialen Medien und der große Erfolg des Unternehmens dürfte bei den chinesischen Behörden jedoch nicht unbemerkt geblieben sein.

Langfristiges Wachstum statt kurzfristiges Glück

Vermutungen über einen Börsengang von ByteDance gibt es schon lange. Erst kürzlich wurde der ehemalige Geschäftsführer von Xiaomi zum Finanzvorstand von ByteDance ernannt. Für Zhang Yiming steht aber dem Bloomberg-Bericht zufolge hauptsächlich das langfristige Wachstum im Vordergrund - "Zufriedenstellung zu verzögern" lautet seine Anweisung an die Mitarbeiter seines Konzerns. Aus diesem Grund verkündete er jüngst auch, die Konzernführung abzugeben, um seine volle Aufmerksamkeit der langfristigen Strategie widmen zu können. "Die Wahrheit ist, dass mir einige Fähigkeiten fehlen, die einen idealen Manager ausmachen", schrieb der bisherige ByteDance-Chef in einer veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter. Nachfolger soll nun sein langjähriger Weggefährte Liang Rubo, bisher Personalchef, werden.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com