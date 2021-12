Verspätung oder Verzögerung am Flughafen: Wer haftet, wenn Passagiere den Flug verpassen?

Folgen FACEBOOK

Wer fliegen will, muss am Flughafen einige Stationen durchlaufen, bevor der Flug losgehen kann. So ist es nicht unüblich, dass Flugreisende teilweise mehrere Stunden am Flughafen verweilen müssen, bevor sie in den Flieger steigen. Doch was ist, wenn etwa die Sicherheitskontrolle länger dauert oder die Schlange vor dem Check-in-Schalter so lang ist, dass man es nicht zum Gate schafft? Wer haftet bei einer Verspätung am Flughafen und was kann man dagegen tun?