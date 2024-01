Zusatzleistungen

Das Bürgergeld ist eine staatliche Unterstützung und teilt sich in unterschiedliche Leistungen auf. Dabei sollten jedoch nicht nur die Standardleistungen in Anspruch genommen werden, sondern auch Zusatzleistungen. Um die soziale Teilhabe zu stärken, werden so beispielsweise auch Vergünstigungen für Kultur und Freizeit angeboten.

Standardleistungen

"Das Bürgergeld (Grundsicherung für Arbeitsuchende) ist [...] eine Leistung des Sozialstaats zur Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums", so definiert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Zweck des Bürgergelds. In diesem Sinne beziehen sich die Standardleistungen des Bürgergelds auf grundlegende Lebenskosten wie beispielsweise die Miete, Neben- und Heizkosten. Aber auch tägliche Ausgaben werden über einen Regelsatz abgedeckt, wie das Portal buerger-geld.org berichtet. Um neben Verpflegung und Unterkunft auch die Gesundheit abzudecken, werden auch Krankenkassenbeiträge übernommen. Letztlich schließen sich hier noch Gelder für Mehrbedarfe an, sprich Gelder für besondere Lebenslagen. Dem Bundesarbeitsministerium zufolge können Schwangerschaft, Alleinerziehung oder auch Behinderung beim Mehrbedarf berücksichtigt werden. Der Mehrbedarf wird dabei einmalig oder monatlich ausbezahlt. Im Falle einer Schwangerschaft endet das Anrecht auf Mehrbedarf mit der Geburt des Kindes, so das Ministerium.

Allgemeine Zusatzleistungen

Die allgemeinen Zusatzleistungen gelten deutschlandweit. So können Bezieher dem Portal buerger-geld.org zufolge einen Antrag bei der jeweiligen Landesfunkanstalt zur Befreiung vom Rundfunkbeitrag stellen. Mit diesem Befreiungsbescheid wiederum kann man sich bei seinem Anbieter beispielsweise einen Festnetzanschluss zu günstigeren Konditionen sichern, so Business Insider. Außerdem kann man sich als Bürgergeld-Bezieher "von den Zuzahlungen zur gesetzlichen Krankenversicherung befreien lassen, sobald [man] eine Summe von 2 Prozent des Regelsatzes an Zuzahlungen geleistet hat", so das Portal. Im Falle einer chronischen Erkrankung seien es sogar nur ein Prozent des Regelsatzes.

Neben den Beziehern selbst existieren auch Leistungen für deren Kinder, so beispielsweise für Bildung und Teilhabe. Dabei werden die Kosten für Klassenfahrten respektive Schulausflüge oder Nachhilfe abgedeckt. Aber auch eine Pauschale für den allgemeinen Schulbedarf wird zu Beginn jedes Schulhalbjahres ausbezahlt, heißt es weiter.

Örtliche Zusatzleistungen

Neben den bisherigen Leistungen, welche Bürgergeld-Bezieher in ganz Deutschland betreffen, existieren auch Leistungen, welche ortsgebunden sind. Viele Städte und Kommunen bieten Vergünstigungen in den Bereichen Mobilität, Freizeit und Kultur, um Bezieher auch an den sozialen Aspekten des Lebens teilhaben zu lassen. Beispielsweise kann sowohl in Berlin als auch in Hannover die Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel beantragt werden. Ebenfalls in Berlin, aber auch in anderen Gemeinden, werden besondere, vergünstigte Tickets für öffentliche Verkehrsmittel angeboten. In Berlin betrifft dies das sogenannte "Berlin-Ticket S", mit welchem für neun Euro monatlich der gesamte Nahverkehr Berlins genutzt werden kann, so Business Insider. Deutschlandweite Regelungen wie das sei Mai 2023 gültige Deutschlandticket gibt es derzeit noch nicht. Im Idealfall erkundigt man sich hier jedoch bei der örtlichen Stadtverwaltung, um mögliche Alternativen zu finden. Im Sinne der eigenen Bildung bieten einige Museen und Bibliotheken gegen Vorzeigen des Bürgergeldbescheids einen vergünstigten oder sogar freien Eintritt an. Aber auch örtliche Volkshochschulen könnten die Teilnahme an den Kursen günstiger oder sogar kostenfrei anbieten. Doch auch für die körperliche Gesundheit werden mancherorts Vergünstigungen angeboten, beispielsweise in Schwimmbädern - insbesondere, wenn diese von der Stadt oder der Gemeinde finanziert werden. Sollte das Geld am Ende des Monats doch knapp werden, können Lebensmittel bei den Vereinen der Tafel besorgt werden, wie das Portal weiter berichtet.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net